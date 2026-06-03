Генич пожаловался, что ему и его семье желают смерти

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич высказался о желчных комментариях в соцсетях.

– С годами стали спокойнее относиться к негативным отзывам о вас, либо они все еще задевают?

– Конечно, задевают. Я же живой человек, у меня есть эмоции. Но я понимаю, что наша профессия – публичная. Это у футболиста или тренера может не быть соцсетей, где обиженные фанаты высказывали бы им все претензии. А комментаторы всегда доступны. На нас всегда можно сорвать обиду и злость.

Раньше я гораздо чаще ввязывался в различные перепалки. Сейчас стал спокойнее. Но дураков хватает – и когда люди переходят все границы, начинают желать смерти тебе и твоей семье, на такое закрыть глаза сложно.