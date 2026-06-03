Ожидания Смородской от Батракова в «ПСЖ»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская отреагировала на скорый трансфер полузащитника команды Алексея Батракова в «ПСЖ».

«Если Батраков перейдет в «ПСЖ», то это будет большая удача для него. Леша – очень талантливый человек и быстро там адаптируется.

Конечно, за Батракова 25 миллионов евро – это не так много. Но сомневаюсь, что сейчас кто-то предложит больше за российского игрока», – сказала Смородская.