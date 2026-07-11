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Батраков исполнил мечту 31-летней жены

11 июля, 21:41
18

Ирина Подшибякина, супруга полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, сообщила, что муж исполнил ее мечту.

Футболист старше жены на десять лет.

«Как-то я сказала Лeше, что так хотелось бы побыть туристом в своем же городе и прокатиться на катере по Москве. Хоть я тут и родилась, но в осознанном возрасте только один раз проплыла. Вчера мою мини-мечту реализовали», – написала Ирина.

  • 21-летний Батраков в прошедшем сезоне провел за «Локомотив» 36 матчей, забил 17 голов и сделал 12 ассистов.
  • Его контракт с железнодорожниками действует до 30 июня 2029 года.
  • Рыночная стоимость российского хавбека – 28 миллионов евро. Отступные в его договоре для клубов из Европы – 20 млн евро.

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Источник: телеграм-канал Ирины Подшибякиной
Россия. Премьер-лига Локомотив Батраков Алексей
Комментарии (18)
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Айболид
1783795421
"Футболист старше жены на десять лет." ???? О как !
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Император Бомжей
1783795776
Батраков педофил что ли по мнению автора статьи ?
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Император 1
1783795985
Футболист старше на 10 лет? Это уже интересно)
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рылы
1783796590
задрали уже пробивать своё журналистское днище, каждый раз указывая её возраст.
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Интерес
1783796787
Как быстро старит слава футболиста, когда с ним рядом юная жена!!! Но кажется, что что-то тут нечисто, и хочется послать источник НА...
Ответить
Foxitkuban
1783797161
"Футболист старше жены на десять лет" - господи, да когда же уберут аутистов из бомбарДЫРА
Ответить
vitaliismailov
1783798198
Комментарий скрыт модератором
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Oldtrafford83
1783832898
Футболист старше жены на десять лет.=== Поздравляю Лёху с 41 летием))
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Hector вернулся
1783854722
Да уж автор! Закусывать надо!
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