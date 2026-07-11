Батраков исполнил мечту 31-летней жены

Ирина Подшибякина, супруга полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, сообщила, что муж исполнил ее мечту.

Футболист старше жены на десять лет.

«Как-то я сказала Лeше, что так хотелось бы побыть туристом в своем же городе и прокатиться на катере по Москве. Хоть я тут и родилась, но в осознанном возрасте только один раз проплыла. Вчера мою мини-мечту реализовали», – написала Ирина.