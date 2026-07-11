Батраков исполнил мечту 31-летней жены

Ирина Подшибякина, супруга полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, сообщила, что муж исполнил ее мечту.
Футболист старше жены на десять лет.
«Как-то я сказала Лeше, что так хотелось бы побыть туристом в своем же городе и прокатиться на катере по Москве. Хоть я тут и родилась, но в осознанном возрасте только один раз проплыла. Вчера мою мини-мечту реализовали», – написала Ирина.
- 21-летний Батраков в прошедшем сезоне провел за «Локомотив» 36 матчей, забил 17 голов и сделал 12 ассистов.
- Его контракт с железнодорожниками действует до 30 июня 2029 года.
- Рыночная стоимость российского хавбека – 28 миллионов евро. Отступные в его договоре для клубов из Европы – 20 млн евро.
Источник: телеграм-канал Ирины Подшибякиной