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  • Агент Тюкавина недоволен составом «Динамо»: «Уровень партнеров в «Зените», конечно, выше»

Агент Тюкавина недоволен составом «Динамо»: «Уровень партнеров в «Зените», конечно, выше»

Вчера, 20:57
4

Алексей Сафонов, агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, недоволен составом бело-голубых на фоне интереса «Зенита» к игроку.

«В сезоне есть это трансферное окно, потом зимнее. Я сразу подчеркну: у нас действующий контракт с «Динамо» до 2030 года. Мы его полностью выполняем. Если клубу будут нужны деньги или они обратятся с вопросом о том, готовы или не готовы уйти, Костя, как и любой серьезный спортсмен, хочет что-то выиграть – чемпионат, кубок, стать лучшим бомбардиром.

Комплектование «Динамо» вызывает вопросы, когда говорят, что до конца июля не собираются никого брать и другие такие моменты. Уровень партнеров в «Зените», конечно, выше. Но не все покупается и продается. Это разговоры в пользу нищих. У нас для Европы есть 20 млн евро (отступные), поступит предложение, конечно, он уйдет в хороший клуб. А в России нет отступных. Я говорю это от себя, это мое видение. Не очень приятно, когда додумывают за Костю. Он вполне адекватный, образованный парень», – сказал Сафонов.

  • Статистика Тюкавина за главную команду «Динамо»: 182 матча, 61 гол, 35 ассистов.
  • Transfermarkt оценивает его стоимость в 17 миллионов евро.
  • По разным данным, петербургский клуб предлагал за нападающего от 25 до 30 миллионов евро.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Динамо Зенит Тюкавин Константин
Комментарии (4)
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evgevg13
1783793159
Короче больше всего хочет перехода Сафонов-бабосы, большие бабосы замаячили
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волчарик
1783797998
Да задолбали уже. В СА, там и денег полно и уровень соответствует.
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zigbert
1783837877
Вот так в муках и страданиях проходит жизнь агентов.Еще один хороший контракт сорвался.
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Hector вернулся
1783854371
Агентишке лишь бы бабла срубить от трансфера в ********
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