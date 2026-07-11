Агент Тюкавина недоволен составом «Динамо»: «Уровень партнеров в «Зените», конечно, выше»

Алексей Сафонов, агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, недоволен составом бело-голубых на фоне интереса «Зенита» к игроку.

«В сезоне есть это трансферное окно, потом зимнее. Я сразу подчеркну: у нас действующий контракт с «Динамо» до 2030 года. Мы его полностью выполняем. Если клубу будут нужны деньги или они обратятся с вопросом о том, готовы или не готовы уйти, Костя, как и любой серьезный спортсмен, хочет что-то выиграть – чемпионат, кубок, стать лучшим бомбардиром.

Комплектование «Динамо» вызывает вопросы, когда говорят, что до конца июля не собираются никого брать и другие такие моменты. Уровень партнеров в «Зените», конечно, выше. Но не все покупается и продается. Это разговоры в пользу нищих. У нас для Европы есть 20 млн евро (отступные), поступит предложение, конечно, он уйдет в хороший клуб. А в России нет отступных. Я говорю это от себя, это мое видение. Не очень приятно, когда додумывают за Костю. Он вполне адекватный, образованный парень», – сказал Сафонов.