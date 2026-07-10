Реакция Семака на решение «Динамо» по Тюкавину

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос, как он относится к отказу «Динамо» продавать петербуржцам форварда Константина Тюкавина.
«Понимаю ли я упорство «Динамо» в вопросе трансфера Тюкавина? Это не мое дело. Я тренирую, а не занимаюсь трансферами», – сказал Семак.
Сообщается, что «Динамо» не согласится на трансфер Тюкавина в «Зенит» даже в случае, если получит предложение в размере 30 миллионов евро.
- 24-летний Тюкавин в минувшем сезоне провел за «Динамо» 31 матч, забил 13 голов, сделал 6 ассистов.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 17 миллионов евро.
- Срок контракта форварда с бело-голубыми рассчитан до середины 2030 года.
Источник: «Спорт-Экспресс»