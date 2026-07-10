Дешам оценил выход Франции в полуфинал ЧМ-2026

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам отреагировал на победу над Марокко (2:0) в 1/4 финала ЧМ-2026.

«[Мы вышли в полуфинал] три раза подряд, это хорошо. Это кажется логичным и естественным, но этого еще нужно добиться. Это была сложная игра, пенальти... Что касается Килиана [Мбаппе], проблем нет, он никогда не сомневается в себе.

У Килиана была небольшая травма голеностопа, он почувствовал некоторую боль, у Ману [Коне] ушиб колена, это неудивительно, матчи получаются плотными и быстрыми.

Я представляю, как рады люди во Франции, здесь мы находимся в какой-то мере в своем пузыре. Сегодня мы сделали еще один шаг, мы снова в четверке... Значит, мы все еще здесь!» – сказал Дешам.

Голы у Франции забили Килиан Мбаппе на 60-й минуте и Усман Дембеле на 66-й.

На 76-й минуте матча Мбаппе, отметившийся голом и ассистом, лег на газон и дал понять, что не готов продолжать игру. Ему потребовалась замена, он покинул поле самостоятельно. На поле вышел Жан-Филипп Матета.

Дидье Дешам одержал 20-ю победу над чемпионатах мира в качестве тренера. У занимающего 2-е место по этому показателю Хельмута Шена (сборная ФРГ) 16 побед.

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