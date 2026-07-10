Чемпионат мира 2026, 10 июля: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей

10 июля продолжится стадия 1/4 финала чемпионата мира-2026.
В единственной игре дня встретятся Испания и Бельгия. Начало – в 22:00 по московскому времени. Победитель в полуфинале встретится с Францией.
Чемпионат мира проходит в США, Канаде, Мексике.
Финал состоится 19 июля в Нью-Джерси.
Впервые в турнире участвуют 48 команд.
Чемпионат мира, 1/4 финала
Франция - Марокко - 2:0 (0:0)
Голы: 1:0 - К. Мбаппе, 60; 2:0 - У. Дембеле, 66.
Незабитые пенальти: К. Мбаппе, 29 - нет.
Испания - Бельгия - 2:1 (1:1)
Голы: 1:0 - Ф. Руис, 30; 1:1 - Ш. Де Кетеларе, 41; 2:1 - М. Мерино, 88.
Норвегия - Англия - 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)
Голы: 1:0 - А. Шельдеруп, 36; 1:1 - Д. Беллингем, 45+2; 1:2 - Д. Беллингем, 93.
Аргентина - Швейцария - 3:1 (1:0, 0:1, 2:0)
Голы: 1:0 - А. Мак Аллистер, 10; 1:1 - Д. Ндой, 67; 2:1 - Х. Альварес, 112; 3:1 - Л. Мартинес, 120+1.
Удаления: нет - Б. Эмболо, 72 (вторая ж.к).
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Источник: «Бомбардир»