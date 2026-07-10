Дембеле рассказал, как забил гол Марокко с помощью указания Мбаппе

Вингер сборной Франции Усман Дембеле рассказал о своем голе в матче 1/4 финала ЧМ-2026 с Марокко (2:0).

«Мы очень рады. Мы были очень сосредоточены на этом матче. Это мой третий полуфинал чемпионата мира в составе сборной, и это чистая радость, настоящее удовольствие. Мы будем сосредоточены на том, что будет дальше.

За две-три минуты до моего гола Килиан [Мбаппе] сказал мне оставаться в центре. Он сделал отличный рывок, и это открыло мне пространство. Я очень хотел ударить по воротам и увидеть, как мяч залетит в сетку. Я счастлив», – сказал Дембеле.

Дембеле забил гол на 66-й минуте. Его партнер по сборной Килиан Мбаппе отличился на 60-й и не реализовал пенальти на 29-й.

В полуфинале Франция сыграет с победителем матча Испания – Бельгия.

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