Холанд оценил шансы Норвегии выиграть ЧМ-2026

Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд с улыбкой ответил на вопрос о шансах его команды выиграть ЧМ-2026.

– Оцените шансы Норвегии выиграть чемпионат мира?

– По-прежнему очень низкие. На турнире есть несколько явных фаворитов, Англия – одни из них. Вам, журналистам, нужно оказывать давление на английских парней.

В 1/4 финала Норвегия сыграет с Англией. Матч начнется в 0:00 мск 12 июля.

Выход в эту стадию стал лучшим результатом на ЧМ в истории скандинавской сборной.

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