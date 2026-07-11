Раскрыты призовые сборной Англии за успехи на ЧМ-2026

Футбольная ассоциация Англии (FA) определилась с размером бонусов в случае победы национальной сборной на чемпионате мира.

Футболисты и тренеры «трех львов» получат около 19 миллионов фунтов, если выиграют ЧМ-2026:

15 млн – игрокам;

3 млн – Томасу Тухелю;

1 млн – его тренерскому штабу.

Точная сумма, выплачиваемая каждому футболисту, будет зависеть от времени, проведенного им на поле, а при равном распределении она составит 577 тысяч фунтов на человека.

Англия уже дошла до четвертьфинала ЧМ-2026, где встретится с Норвегией. Они сыграют сегодня в полночь.

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