Полицейский пострадал в Лондоне во время беспорядков с участием фанатов Марокко

В Лондоне произошли массовые беспорядки с участием фанатов сборной Марокко.

Они случились на фоне поражения африканской сборной от Франции (0:2) в 1/4 финала ЧМ-2026.

В результате столкновений госпитализирован полицейский, получивший удар по голове стеклянной бутылкой.

На северо-западе Лондона группа фанатов заблокировала движение на дороге, запускала фейерверки, дымовые шашки и забрасывала правоохранителей мусором. В итоге четыре человека были арестованы за беспорядки.

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