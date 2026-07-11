Генич прокомментировал матч Испания – Бельгия, несмотря на обещание отказаться от него

Константин Генич, комментатор «Матч ТВ», отработал на четвертьфинале чемпионата мира-2026 между Испанией и Бельгией, несмотря на то что накануне обещал отказаться от этой игры.

Поводом для недовольства Генича стали итоги премии «Герои РПЛ», где его не признали лучшим комментатором сезона. Он опубликовал пост в телеграм-канале: «Голосование – херня, номинация – в топку».

В комментариях к публикации сотрудник «Матч ТВ» начал отвечать подписчикам и упомянул возможный уход с телеканала и отказ от работы на четвертьфинальной встрече и переход на Okko. Позднее пост был удален.

Испанцы победили со счетом 2:1.

Генич комментирует футбол почти 20 лет.

Сезон РПЛ стартует 24 июля.

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