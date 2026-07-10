В «Краснодаре» сказали, сколько времени пропустит Кордоба из-за травмы

Главный скаут «Краснодара» Максим Бузникин ответил на вопрос о серьезности травмы нападающего Джона Кордобы.

– Насколько серьезная травма у Джона Кордобы?

– Не могу точно сказать, но врачи говорят, что он пропустит около месяца. Когда он приедет, будем смотреть. Восстанавливаться он будет непосредственно в «Краснодаре».

Кордоба получил разрыв приводящей мышцы бедра в матче за сборную Колумбии в 1/16 финала ЧМ‑2026 с Ганой (1:0).

В минувшем сезоне 31-летний форвард провел за клуб 41 матч, забил 22 гола, сделал 10 ассистов.

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