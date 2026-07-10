Букмекеры поменяли фаворита на «Золотой мяч»

Килиан Мбаппе, нападающий «Реала» и сборной Франции, возглавил список претендентов на «Золотой мяч» по ходу чемпионата мира – 2026.

До старта ЧМ француз занимал лишь седьмую строчку в котировках аналитиков с коэффициентом 13,00. Мбаппе не выиграл ни одного трофея с мадридским клубом в сезоне-2025/26 и уступал в том числе Хвиче Кварацхелии (11,00), чья сборная Грузии не пробилась на мировое первенство.

Уверенное продвижение Франции по турнирной сетке изменило расстановку сил: команда теперь считается главным фаворитом чемпионата мира, а Мбаппе лидирует в прогнозах на звания лучшего игрока и лучшего бомбардира.

Актуальные коэффициенты на обладателя «Золотого мяча»:

Французский форвард обошел нападающего «Баварии» Гарри Кейна, который долгое время удерживал лидерство в рейтинге. Сборной Англии во главе с Кейном только предстоит провести четвертьфинальный матч против Норвегии, за которую выступает нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд.

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