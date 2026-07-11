Идову спрогнозировал победителя ЧМ-2026

Экс-защитник «Локомотива» и сборной Нигерии Брайан Идову сказал, кто, по его мнению, выиграет чемпионат мира в этом году.

«Победитель ЧМ? Я бы выбирал между Испанией и Францией. Обе команды очень сильные. Если выбирать одну команду, то поставил бы на Францию.

Тяжело выбрать лучшего игрока, многие играют прекрасно: Мбаппе, Холанд, Месси, Олисе, Педри, Оярсабаль, Ольмо. Можно будет выбрать одного уже по завершении турнира», – заявил Идову.

Впервые в истории на ЧМ играют 48 сборных. Ранее в финальной стадии чемпионата мира было 32 команды.

Турнир стартовал 11 июня и продлится до 19 июля. Финал состоится в Нью-Джерси на «Метлайф».

Всего будет сыграно 104 матча. Это рекорд.

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