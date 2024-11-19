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    • Абдулфаттах сказал, мог ли цвет кожи помешать карьере Идову в «Зените»

    Абдулфаттах сказал, мог ли цвет кожи помешать карьере Идову в «Зените»

    Бывший защитник молодежной команды «Зенита» и молодежной сборной России Басель Абдулфаттах высказался о карьере экс-одноклубника защитника Брайана Идову.

    – Вы хорошо знакомы с Брайаном Идову. Есть версия, что его карьере в «Зените» помешал цвет кожи. Вы в это верите?

    – Считаю, этот фактор имеет место. Когда я играл в «Зените», получал полную поддержку фанатов, они скандировали мою фамилию. Абсолютно никакого негатива.

    Но до меня доходили слухи: на этот счет есть какие-то затыки сверху в клубе – не на самом верху, но где-то рядом. Мы же отлично помним: в Петербург приезжали команды с темнокожими футболистами, а на стадионе им улюлюкали, ухали. «В цветах «Зенита» нет черного», – известный лозунг.

    Но, опять же, это давно позади. Рад, что «Зенит», Петербург, Россия сделали большой шаг в сторону толерантности.

    • Абдулфаттах играл в молодежной команде «Зенита» в 2009–2010 годах.
    • Идову является воспитанником петербургской «Смены».

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    Источник: Sport24

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    19.11.2024 13:28
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    Комментарии (5)
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    Питерский князь
    1732012323
    Я этих 2-х не знаю. Что это за обезьяны?
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    subbotaspartak
    1732020970
    Светлоголубой годится? С оттенками...
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