Американская ведущая заявила, что Босния и Герцеговина – это разные страны

Американская ведущая Ана Каспарян в прямом эфире телеканала TYT перепутала Боснию и Герцеговину с двумя отдельными государствами, рассказывая о матче 1/16 финала чемпионата мира-2026.

Журналистка обсуждала встречу, в которой сборная США переиграла балканскую команду со счетом 2:0. В том матче красную карточку получил нападающий американцев Фоларен Балогун.

«Балогун получил красную во время матча между США и Боснией и Герцеговиной. Это две маленькие страны. США противостояли два небольших государства», – сказала Каспарян.

В действительности Босния и Герцеговина – одно государство, состоящее из двух исторических областей и обладающее единой национальной сборной.

Запись эфира распространилась в соцсетях и вызвала волну ироничных комментариев.

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