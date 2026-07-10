Хавбек сборной Англии может пропустить игру 1/4 финала ЧМ-2026 из-за вируса

Полузащитник сборной Англии Деклан Райс изолирован от команды из-за вирусной инфекции.

Он может пропустить матч 1/4 финала ЧМ-2026 с Норвегией. Игрок уже пропустил два дня тренировок.

У Райса также есть проблемы с задней поверхностью бедра и поясницей.

Источники в лагере сборной Англии утверждают, что его болезнь локализована.

На ЧМ-2026 27-летний Райс провел 4 матча, сделал 1 ассист.

Игра Норвегия – Англия начнется в 0:00 мск 12 июля.

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