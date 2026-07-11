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  • «Я чуть не сгорел!»: Мостовой лично поучаствовал в изготовлении нового трофея Кубка России

«Я чуть не сгорел!»: Мостовой лично поучаствовал в изготовлении нового трофея Кубка России

Вчера, 08:55
5

Александр Мостовой вместе с другими экс-игроками сборной России посетил Гусевской хрустальный завод.

Там занимаются изготовлением частей для трофея Кубка России.

– Вы поучаствовали в изготовлении частей кубка. Какие впечатления?

– Просто обалдеть! Мне сказали дуть, я подумал, что надо ртом дуть, а там оказывается нужно руками нажимать. Очень жарко, минут пять стоял у печи, чуть не сгорел!

– Болельщики часто говорят, что футболистам надо на заводе поработать. Согласны?

– А‑а‑а, спасибо (улыбается). Нет, ребят, нет. Очень жарко здесь. Я спросил ребят, они говорят: «Мы привыкли».

Я удивился, на футбольном поле при +40 играл, а тут у печи градусов 60. Я до сих пор «горю».

  • «Спартак» обыграл «Краснодар» (1:1, по пенальти 4:3) в суперфинале FONBET Кубка России.
  • Во время празднования победы полузащитник Солари поднял хрустальный трофей над головой, после чего с кубка слетела крышка, а затем откололось основание.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Кубок Мостовой Александр
Комментарии (5)
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Император Бомжей
1783751831
И вот вопросик.. Почему шахтеры получают мизер, МЧС и доктора.. А какой то футболист миллионы)))
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nakhuyatutkhata
1783752470
Комментарий скрыт модератором
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