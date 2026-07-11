«Я чуть не сгорел!»: Мостовой лично поучаствовал в изготовлении нового трофея Кубка России

Александр Мостовой вместе с другими экс-игроками сборной России посетил Гусевской хрустальный завод.
Там занимаются изготовлением частей для трофея Кубка России.
– Вы поучаствовали в изготовлении частей кубка. Какие впечатления?
– Просто обалдеть! Мне сказали дуть, я подумал, что надо ртом дуть, а там оказывается нужно руками нажимать. Очень жарко, минут пять стоял у печи, чуть не сгорел!
– Болельщики часто говорят, что футболистам надо на заводе поработать. Согласны?
– А‑а‑а, спасибо (улыбается). Нет, ребят, нет. Очень жарко здесь. Я спросил ребят, они говорят: «Мы привыкли».
Я удивился, на футбольном поле при +40 играл, а тут у печи градусов 60. Я до сих пор «горю».
- «Спартак» обыграл «Краснодар» (1:1, по пенальти 4:3) в суперфинале FONBET Кубка России.
- Во время празднования победы полузащитник Солари поднял хрустальный трофей над головой, после чего с кубка слетела крышка, а затем откололось основание.
Источник: «Матч ТВ»