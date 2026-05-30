Суперфинал Кубка России собрал больше людей, чем финал Лиги чемпионов

В эти минуты проходит финал Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Арсеналом». Игру посетили 61035 зрителей.
Это на более чем десять тысяч меньше, чем было неделю назад на суперфинале FONBET Кубка России между «Спартаком» и «Краснодаром». Ту встречу в «Лужниках» посетили почти 73 тысячи зрителей.
- «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию игры.
- Финальный матч проходит на «Пушкаш Арене» в Будапеште, главный арбитр – Даниэль Зиберт из Германии. Счет – 1:1, идет дополнительное время.
- В полуфинале «ПСЖ» по сумме двух встреч одолел «Баварию» (6:5). «Арсенал» на той же стадии выбил «Атлетико» с общим счетом 2:1.
