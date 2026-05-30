Россиянин сыграет в финале ЛЧ впервые за 22 года

Опубликованы составы на финал Лиги чемпионов «ПСЖ» – «Арсенал». Россиянин Матвей Сафонов – в основе парижан.
Матвей станет первым футболистом из России за 22 года, который выйдет на поле в решающем матче ЛЧ – последним был Дмитрий Аленичев в 2004-м. Тогда россиянин с «Порту» взял трофей, победив в финале «Монако».
- Решающий матч Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Арсеналом» состоится сегодня, 30 мая, на «Пушкаш Арене» в Будапеште. В полуфинале «ПСЖ» по сумме двух встреч одолел «Баварию» (6:5), а «Арсенал» прошел мадридский «Атлетико» (2:1).
- За парижан выступают двое бывших игроков РПЛ – грузинский вингер Хвича Кварацхелия и российский вратарь Матвей Сафонов.
Матч начнется в 19:00 мск.
