Россиянин сыграет в финале ЛЧ впервые за 22 года

Опубликованы составы на финал Лиги чемпионов «ПСЖ» – «Арсенал». Россиянин Матвей Сафонов – в основе парижан.

Матвей станет первым футболистом из России за 22 года, который выйдет на поле в решающем матче ЛЧ – последним был Дмитрий Аленичев в 2004-м. Тогда россиянин с «Порту» взял трофей, победив в финале «Монако».