Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Финал ЛЧ РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Россиянин сыграет в финале ЛЧ впервые за 22 года

Вчера, 17:45
15

Опубликованы составы на финал Лиги чемпионов «ПСЖ» – «Арсенал». Россиянин Матвей Сафонов – в основе парижан.

Матвей станет первым футболистом из России за 22 года, который выйдет на поле в решающем матче ЛЧ – последним был Дмитрий Аленичев в 2004-м. Тогда россиянин с «Порту» взял трофей, победив в финале «Монако».

  • Решающий матч Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Арсеналом» состоится сегодня, 30 мая, на «Пушкаш Арене» в Будапеште. В полуфинале «ПСЖ» по сумме двух встреч одолел «Баварию» (6:5), а «Арсенал» прошел мадридский «Атлетико» (2:1).
  • За парижан выступают двое бывших игроков РПЛ – грузинский вингер Хвича Кварацхелия и российский вратарь Матвей Сафонов.
  • Матч начнется в 19:00 мск. «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи.

Еще по теме:
У «ПСЖ» только одно изменение в стартовом составе по сравнению с прошлым финалом ЛЧ
Шеф из «Кухни» ответил, кто сильнее – Сафонов или Акинфеев 10
Стало известно отношение Сафонова к тому, что его называют Мотей 1
Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Россия. Премьер-лига Арсенал ПСЖ Сафонов Матвей
Комментарии (15)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Skull_Boy
1780152578
Обосрется, чекайте
Ответить
волчарик
1780153377
За Матвея лично буду болеть. Но где связь с нашем футболом?
Ответить
Констриктор
1780160975
в финале ЛЧ впервые за 22 года----- Ну вот вам и уровень российского футбола. А англичан, французов, немцев, итальянцев и прочих бразильцев там сыграли за эти 22 года немерено.
Ответить
Главные новости
«Спартак» интересуется защитником из Уганды
14:53
Аршавин объяснил, чего не хватает Сафонову до величия Акинфеева
14:15
5
Сафонов выиграл финал ЛЧ, не сделав ни одного сейва
13:54
6
ФотоНовая «девятка» сборной Германии «повторил» знаменитую прическу Роналдо
13:47
2
41-летнего Роналду уличили в том, что он мешает сборной Португалии
13:35
2
ФотоХвича выложил фото в форме «Барсы» после победы в ЛЧ
13:24
Реакция Губерниева на победу Сафонова в ЛЧ
13:12
3
«Айнтрахт» вернул Адольфа в Германию
12:59
8
Артета одним словом описал эмоции после поражения в финале ЛЧ
12:37
3
Мнение Аршавина о финале ЛЧ
12:30
Все новости
Все новости
ФотоСафонов поднимает кубок Лиги чемпионов
14:35
ФотоХвича выложил фото в форме «Барсы» после победы в ЛЧ
13:24
Реакция Губерниева на победу Сафонова в ЛЧ
13:12
3
Артета одним словом описал эмоции после поражения в финале ЛЧ
12:37
3
Мнение Аршавина о финале ЛЧ
12:30
ВидеоСотни человек задержаны за беспорядки в Париже после триумфа «ПСЖ»
12:08
ФотоЭмоции Сафонова и Хвичи после победы в ЛЧ
11:53
1
Мнение Мостового о финале Лиги чемпионов
11:40
4
Фото«Челси» пригласил «Арсенал» в свой музей, чтобы игроки посмотрели на трофей ЛЧ
11:31
2
ФотоСафонов выиграл ЛЧ на стадионе, который открывал Симонян
11:24
Жена Сафонова охарактеризовала мужа после 2-й подряд победы в ЛЧ
11:09
ВидеоФанаты «ПСЖ» обзывали Мбаппе «сыном шлюхи» после победы в ЛЧ
10:53
8
ФотоСафонов и Хвича сделали фото с женами после победы в ЛЧ
10:45
9
ВидеоЖена Сафонова после финала ЛЧ порвала французский флаг и сделала из него российский
10:26
35
ВидеоФанат «ПСЖ» приехал в Бухарест вместо Будапешта и пропустил финал
10:18
8
В трансляции финала ЛЧ не показали Сафонова после выигранной серии пенальти
10:12
6
Вердикт Аршавина, виноват ли Сафонов в пропущенном голе в финале ЛЧ
09:58
12
Сафонов проанализировал выигранную серию пенальти в финале Лиги чемпионов
09:46
Быстров сформулировал, как Сафонов выиграл для «ПСЖ» серию пенальти в финале ЛЧ
09:40
12
Черданцев одним словом описал Сафонова после финала Лиги чемпионов
09:18
9
Реакция «Краснодара» на вторую подряд победу Сафонова в ЛЧ
08:57
3
Аршавин ответил, узнавали ли его фанаты «Арсенала» на финале Лиги чемпионов
08:47
6
Кафанов объяснил, почему Сафонов пропустил гол в финале ЛЧ
08:40
6
Быстров в восторге от финала Лиги чемпионов: «Честно, кайфанул!»
08:16
Мостовой ответил, превзошел ли Сафонов Акинфеева
01:36
11
Хвича прокомментировал победу «ПСЖ» над «Арсеналом» в финале ЛЧ
01:28
1
ВидеоСафонов – после выигранного финала ЛЧ: «Хейтеры, сейчас что скажете?»
01:11
11
Испанские тренеры повторили рекорд по выигранным ЛЧ
01:03
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 