ЧМ-2026. Гол экс-игрока ЦСКА не спас Узбекистан от поражения с Колумбией (1:3)

Узбекистан проиграл Колумбии в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира-2026.

Встреча проходила на стадионе «Ацтека» в Мехико и закончилась со счетом 3:1 в пользу колумбийцев. Победный гол забил нападающий «Баварии» Луис Диас.

В составе Узбекистана единственный гол на свой счет записал бывший полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев.