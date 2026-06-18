ЧМ-2026. Гол экс-игрока ЦСКА не спас Узбекистан от поражения с Колумбией (1:3)

Узбекистан проиграл Колумбии в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира-2026.
Встреча проходила на стадионе «Ацтека» в Мехико и закончилась со счетом 3:1 в пользу колумбийцев. Победный гол забил нападающий «Баварии» Луис Диас.
В составе Узбекистана единственный гол на свой счет записал бывший полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев.
Чемпионат мира. Группа K. 1 тур
Узбекистан - Колумбия - 1:3 (0:1) Текстовая трансляцияТаблица турнира Календарь турнира
Голы: 0:1 - Д. Муньос, 41; 1:1 - А. Файзуллаев, 60; 1:2 - Л. Диас, 65; 1:3 - Х. Кампас, 90+9.
Источник: «Бомбардир»