Сафонов подробно рассказал о подготовке к свадьбе

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов раскрыл подробности подготовки к свадебному торжеству.

«Само событие мы начали готовить ещe год назад. Именно тогда мы выбрали локацию. Выбор пал на Москву, так как в столице больше возможностей для такого рода мероприятий.

Посмотрели несколько площадок и остановились на уютном яхт-клубе. Достаточно места, природа, вода, просторный зал. Плюс у нас появилась интересная идея для декора, и эта локация подошла нам идеально.

Дальше были организационные моменты: созвоны, выбор подрядчиков и общей концепции свадьбы. Из интересного – как мы искали ведущего. Наш выбор пал на Илью Куруча, ведь нам показалось, что именно он сможет сделать вечер наполненным позитивом и хорошим настроением. И мы не прогадали.

В связи с этим выбором встал вопрос, кто будет вести нашу выездную церемонию. Мы решили освободить Илью от амплуа, которое для него в новинку, и выбрать человека, который уже имеет подобный опыт.

Самое интересное, что второго ведущего мы выбрали буквально по голосу. Мы не знали, как именно всe будет происходить, но было стойкое ощущение, что нужен человек, чей тембр сможет создать уютную и трогательную атмосферу.

Конечно, перед этим мы провели все необходимые созвоны, чтобы окончательно убедиться в своeм выборе. Потом наступило затишье. Мы занимались своими делами, и долгое время нас практически ничего не касалось, потому что наш организатор прекрасно справлялась со всеми задачами без участия молодожeнов.

За пару месяцев до свадьбы мы решили снять фильм о нашем празднике. Не очень хотелось, чтобы запись свадьбы просто пылилась на полке, поэтому решили сделать что-то такое, что будет не стыдно показать и спустя годы.

Спасибо нашему хорошему другу Ване Махрову, что взял на себя всe, что связано с созданием и режиссурой этого проекта. Пока ещe не знаем, что получится в итоге, но уверены, что будет очень круто. Настолько, что вряд ли получится оставить этот фильм только в семейном архиве.

О том, как мы тестировали кухню, выбирали торты, ездили на примерки нарядов и танцевали с бубнами вокруг погоды, расскажу позже», – написал Сафонов в своем телеграм-канале.