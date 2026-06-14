Сафонов сыграл свадьбу

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов с супругой Мариной сыграли свадьбу. Об этом рассказала сама женщина в соцсети.

«Год назад мы начали готовиться к нашей свадебной вечеринке.

Вчера тот самый вечер состоялся и мы смогли собрать близких и родных людей за одним столом (точнее, за двумя столами).

Все прошло так, как мы хотели.

Самые разные эмоции, волнение, улыбки, красота и трогательные подарки друг для друга.

Спасибо всем, кто был рядом и разделил этот момент с нами», – написала Сафонова.