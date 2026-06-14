Сафонов сыграл свадьбу

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов с супругой Мариной сыграли свадьбу. Об этом рассказала сама женщина в соцсети.
«Год назад мы начали готовиться к нашей свадебной вечеринке.
Вчера тот самый вечер состоялся и мы смогли собрать близких и родных людей за одним столом (точнее, за двумя столами).
Все прошло так, как мы хотели.
Самые разные эмоции, волнение, улыбки, красота и трогательные подарки друг для друга.
Спасибо всем, кто был рядом и разделил этот момент с нами», – написала Сафонова.
- Это второй брак игрока.
- В первом была рождена дочь, от которой Сафонов ушел.
- Развод с первой женой сопровождался судебными разбирательствами.
Источник: телеграм-канал Марины Сафоновой