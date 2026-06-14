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Сафонов сыграл свадьбу

Сегодня, 15:11
10

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов с супругой Мариной сыграли свадьбу. Об этом рассказала сама женщина в соцсети.

«Год назад мы начали готовиться к нашей свадебной вечеринке.

Вчера тот самый вечер состоялся и мы смогли собрать близких и родных людей за одним столом (точнее, за двумя столами).

Все прошло так, как мы хотели.

Самые разные эмоции, волнение, улыбки, красота и трогательные подарки друг для друга.

Спасибо всем, кто был рядом и разделил этот момент с нами», – написала Сафонова.

  • Это второй брак игрока.
  • В первом была рождена дочь, от которой Сафонов ушел.
  • Развод с первой женой сопровождался судебными разбирательствами.

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Источник: телеграм-канал Марины Сафоновой
Франция. Лига 1 Россия. Премьер-лига ПСЖ Сафонов Матвей
Комментарии (10)
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Mirak92
1781441333
Мои поздравления.
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Император Бомжей
1781441602
С праздником!! Скоро и эта кобыла его кинет на бабки)) а пока.. Счастья молодым, совет, да любовь!
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...уефан
1781442392
...ну-вот! Следующие 25%. Но лучше, пусть повезёт Матвею...
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KPCC-SPB
1781443749
совсем мелкосисечную взял, несолидно для вратаря ПСЖ
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Semenycch
1781444028
Придурок! Теперь жди скорого развода и раздела имущества! Ах нет, сначала рождения ребенка, а потом 100% развод! Для того, чтобы побольше отобрать и чтобы алименты были солидные! Современные модели женщин хищницы наверняка и ты им нужен только для бобла! И потом твоего же ребенка будут настраивать против тебя! Почему нельзя было найти нормальную женщину? Да, нормальную женщину найти не просто, но вполне возможно!
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vvv123
1781444427
Хорошо, что не в ящик.
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