Сафонов раскрыл, за кого болеет на ЧМ-2026

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов ответил на вопросы о летнем отпуске и просмотре чемпионата мира.

«Отпуск проходит здорово. Стараюсь делиться им в соцсетях. Классно быть на родине, проводить здесь свободное время и начинать подготовку к новому сезону.

Чемпионат мира, мне кажется, интересно проходит. С удовольствием люди смотрят.

Футбол – такая вещь, что результаты могут быть разными, поэтому я не могу отдавать предпочтение конкретной сборной.

Естественно, больше переживаю за своих ребят [игроков «ПСЖ»] и с удовольствием смотрю футбол», – сказал Сафонов.

Впервые в истории на ЧМ играют 48 сборных.

Турнир стартовал 11 июня и продлится до 19 июля.

Всего будет сыграно 104 матча.

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