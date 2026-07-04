Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Сафонов раскрыл, за кого болеет на ЧМ-2026

Вчера, 16:29
3

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов ответил на вопросы о летнем отпуске и просмотре чемпионата мира.

«Отпуск проходит здорово. Стараюсь делиться им в соцсетях. Классно быть на родине, проводить здесь свободное время и начинать подготовку к новому сезону.

Чемпионат мира, мне кажется, интересно проходит. С удовольствием люди смотрят.

Футбол – такая вещь, что результаты могут быть разными, поэтому я не могу отдавать предпочтение конкретной сборной.

Естественно, больше переживаю за своих ребят [игроков «ПСЖ»] и с удовольствием смотрю футбол», – сказал Сафонов.

  • Впервые в истории на ЧМ играют 48 сборных.
  • Турнир стартовал 11 июня и продлится до 19 июля.
  • Всего будет сыграно 104 матча.

Игры чемпионата мира-2026 – в прямом эфире «Матч ТВ» на ВидеоСпортсе

Еще по теме:
Аленичев назвал двух российских футболистов, способных повторить путь Сафонова в Европе 2
Раскрыт человек, который помог состояться трансферу Сафонова в «ПСЖ» 2
Сафонов спускался в шахту на Шри-Ланке, чтобы найти драгоценный камень для свадебного подарка 3
Источник: «Чемпионат»
Чемпионат мира Франция. Лига 1 ПСЖ Сафонов Матвей
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Цугундeр
1783174730
)) Ну, про "своих" ребят мог бы и промолчать, сфинктер лягушачий..
Ответить
zigbert
1783186101
А как же если свои будут играть против своих?
Ответить
Главные новости
Мбаппе установил рекорд чемпионата мира
12:29
Тренер сборной Франции раскрыл, правда ли, что Мбаппе – диктатор
11:58
Вратарь Парагвая высказался о конфликте с Мбаппе, приведшем к потасовке после матча ЧМ-2026
11:36
3
Бывший тренер РПЛ может возглавить одну из сборных, вылетевших с ЧМ-2026
11:22
Представитель Барко сообщит «Спартаку» о решении игрока
10:58
13
ВидеоМбаппе обозвал игрока Парагвая и не пожал руку вратарю, бросившему в него мячом
10:33
4
Аршавин – о продаже Сперцяна «Краснодаром»: «Зенит» может заранее стать чемпионом»
10:24
3
Тренер Парагвая объяснил, за счет чего Франция победила в 1/8 финала ЧМ-2026
10:07
2
Аршавин сказал, стоит ли «Зениту» платить за Тюкавина 25 миллионов
09:53
4
Мбаппе: «Франция знает, как играть в грязный футбол, даже в этом мы были лучше Парагвая»
09:41
8
Все новости
Все новости
Путин обратился к Трампу по поводу ЧМ-2026
12:23
Тренер Марокко объяснил, как удалось разгромить Канаду
11:45
1
Тренер Канады после разгрома заявил, что его команда играла лучше Марокко
11:09
2
Тренер Парагвая объяснил, за счет чего Франция победила в 1/8 финала ЧМ-2026
10:07
2
Мбаппе: «Франция знает, как играть в грязный футбол, даже в этом мы были лучше Парагвая»
09:41
8
Дешам рассказал об оскорблениях со стороны Парагвая
09:18
2
Где смотреть матч Португалия – Испания: во сколько прямая трансляция 6 июля 2026
09:11
Где смотреть матч Мексика – Англия: во сколько прямая трансляция 6 июля 2026
09:09
Расписание матчей Чемпионата мира 2026 на 6 июля
09:00
Известна первая пара 1/4 финала ЧМ-2026
02:12
12
ВидеоОбзор матча Парагвай – Франция голы и лучшие моменты (Видео)
02:06
ЧМ-2026. Франция с трудом прошла Парагвай (1:0), забив с пенальти
02:04
16
Генич вновь проиграл деньги
01:51
7
Мбаппе подружился с игроком «Динамо»
01:35
Матч ЧМ-2026 Парагвай – Франция проходит при экстремальной жаре
00:12
5
Игрок Узбекистана поставил команде оценку за выступление на ЧМ-2026
Вчера, 23:48
1
ФотоМесси встал на колени перед игроком из РПЛ
Вчера, 23:38
4
ВидеоСмотрите игру плей-офф ЧМ Парагвай – Франция в эфире на «Матч ТВ» на ВидеоСпортсе
Вчера, 23:38
ЧМ-2026. Сборная Марокко прошла в 1/8 финала Канаду (3:0)
Вчера, 22:04
15
Обзор матча Канада – Марокко голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 22:04
Назван лучший вратарь ЧМ-2026
Вчера, 21:51
2
Дзюба дерзко ответил Аршавину на его претензии к Роналду
Вчера, 21:41
8
Обращение Месси к 40-летнему вратарю Кабо-Верде Возинье
Вчера, 21:29
Топ-сборную уличили в трусости
Вчера, 21:11
Комментатор Шнякин проспал эфир, уснув в машине
Вчера, 20:55
13
Аршавин вынес новый вердикт 41-летнему Роналду
Вчера, 20:45
2
ВидеоСмотрите игру плей-офф ЧМ Канада – Марокко в эфире на «Матч ТВ» на ВидеоСпортсе
Вчера, 19:20
Зидана назвали главным разочарованием ЧМ-2026
Вчера, 18:36
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 