Жена Сафонова – Матвею: «От кринжатины ты не убежишь»

Баста раскрыл подробности появления рэп-композиции, которую зачитала жена Матвея Сафонова на свадьбе.
«Супруга Матвея Марина обратилась с этой идеей. Мы быстро написали песню, опираясь на те тезисы, которые она нам прислала. Получилось очень красиво, романтично.
Я не думал, что Марина так поет. Я думал, это будет пародия, кривляние, а получилось очень душевно и трогательно. Мне очень понравилось.
Расскажу один инсайд. Они сидели [на свадьбе], Марина говорит: «Я хочу зачитать тебе рэп». Матвей отвечает: «Может не надо?» Она в шутку: «От кринжатины ты не убежишь».
Они классные ребята, я им желаю счастья в жизни, а Моте – в его карьере. Такие вдохновляющие истории должны существовать», – сказал Баста.
- 27-летний Сафонов провел в минувшем сезоне 27 матчей за «ПСЖ», пропустил 28 голов, сыграл на ноль в 12 встречах.
- Он завоевал 8 трофеев за два сезона в составе парижан.
- Сейчас игрок в отпуске.
Источник: Медиалига