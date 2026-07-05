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Жена Сафонова – Матвею: «От кринжатины ты не убежишь»

Вчера, 19:35

Баста раскрыл подробности появления рэп-композиции, которую зачитала жена Матвея Сафонова на свадьбе.

«Супруга Матвея Марина обратилась с этой идеей. Мы быстро написали песню, опираясь на те тезисы, которые она нам прислала. Получилось очень красиво, романтично.

Я не думал, что Марина так поет. Я думал, это будет пародия, кривляние, а получилось очень душевно и трогательно. Мне очень понравилось.

Расскажу один инсайд. Они сидели [на свадьбе], Марина говорит: «Я хочу зачитать тебе рэп». Матвей отвечает: «Может не надо?» Она в шутку: «От кринжатины ты не убежишь».

Они классные ребята, я им желаю счастья в жизни, а Моте – в его карьере. Такие вдохновляющие истории должны существовать», – сказал Баста.

  • 27-летний Сафонов провел в минувшем сезоне 27 матчей за «ПСЖ», пропустил 28 голов, сыграл на ноль в 12 встречах.
  • Он завоевал 8 трофеев за два сезона в составе парижан.
  • Сейчас игрок в отпуске.

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Источник: Медиалига
Франция. Лига 1 ПСЖ Сафонов Матвей
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