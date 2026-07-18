37-летний Обамеянг нашел новый клуб

Пьер-Эмерик Обамеянг стал игроком «Депортиво».
36-летний нападающий подписал контракт с испанским клубом до июня 2028 года. Предыдущим клубом габонского форварда был «Марсель».
- В прошлом сезоне Обамеянг провел за марсельцев 30 матчей в Лиге 1, забил 10 голов и отдал 6 результативных передач. Также на его счeту 8 матчей в Лиге чемпионов (3 гола, 4 передачи) и 2 встречи в Кубке Франции (1 гол).
- До «Марселя» Обамеянг выступал за дортмундскую «Боруссию» (141 гол в 213 матчах), «Арсенал» (92 гола в 163 матчах), «Барселону» (13 голов в 24 матчах в сезоне-2021/22), «Челси», «Монако», «Лилль» и «Сент-Этьен».
- За карьеру форвард провел 184 матча и забил 68 голов в Лиге 1, 144 матча и 98 голов в Бундеслиге, 143 матча и 69 голов в АПЛ, 18 матчей и 11 голов в Ла Лиге. В Лиге чемпионов на его счeту 20 голов в 46 матчах, в Лиге Европы – 34 гола в 62 матчах.
Источник: официальный сайт «Депортиво»