Власти африканской страны закрыли свою футбольную сборную

Правительство Габона объявило, что приостанавливает деятельность сборной страны до дальнейшего уведомления.

В заявлении властей, зачитанному по национальном телевидению, выступление национальной команды на Кубке африканских наций названо позорным.

«Учитывая позорное выступление «Пантер» на Кубке африканских наций-2025 и принимая во внимание многогранные последствия, которые диаметрально противоположны этическим ценностям и образцовому поведению, отстаиваемым Пятой Республикой, правительство приняло решение: распустить тренерский штаб; приостановить деятельность национальной сборной до дальнейшего уведомления; исключить из команды игроков Бруно Экюэль-Манга и Пьер-Эмерика Обамеянга.

Кроме того, правительство призывает Габонскую футбольную федерацию взять на себя всю ответственность», – говорится в заявлении правительства Габона.

Сборная заняла 4-е место в группе F на Кубке африканских наций, набрав 0 очков в 3 матчах.

Капитан сборной, защитник «Пари 13 Атлетико» Манга и вице-капитан, нападающий «Марселя» Обамеянг не играли в решающей третьей встрече с Кот-д’Ивуаром (2:3), где Габон пропустил 2 мяча в последние 10 минут.