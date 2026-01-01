Власти африканской страны закрыли свою футбольную сборную

Правительство Габона объявило, что приостанавливает деятельность сборной страны до дальнейшего уведомления.
В заявлении властей, зачитанному по национальном телевидению, выступление национальной команды на Кубке африканских наций названо позорным.
«Учитывая позорное выступление «Пантер» на Кубке африканских наций-2025 и принимая во внимание многогранные последствия, которые диаметрально противоположны этическим ценностям и образцовому поведению, отстаиваемым Пятой Республикой, правительство приняло решение: распустить тренерский штаб; приостановить деятельность национальной сборной до дальнейшего уведомления; исключить из команды игроков Бруно Экюэль-Манга и Пьер-Эмерика Обамеянга.
Кроме того, правительство призывает Габонскую футбольную федерацию взять на себя всю ответственность», – говорится в заявлении правительства Габона.
Сборная заняла 4-е место в группе F на Кубке африканских наций, набрав 0 очков в 3 матчах.
Капитан сборной, защитник «Пари 13 Атлетико» Манга и вице-капитан, нападающий «Марселя» Обамеянг не играли в решающей третьей встрече с Кот-д’Ивуаром (2:3), где Габон пропустил 2 мяча в последние 10 минут.
- Манга – рекордсмен по матчам за сборную страны (105), а Обамеянг – по голам (41).
- Габон на турнире возглавлял экс-игрок национальной команды Тьерри Муюма.