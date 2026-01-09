Игрокам сборной Нигерии до сих пор не отдали деньги – они грозили бойкотом 1/4 финала Кубка Африки

Проведение четвертьфинального матча Кубка африканских наций между сборными Алжира и Нигерии остается под вопросом.
Ранее нигерийские футболисты и тренеры пригрозили бойкотом игры, если не получат бонусы за предыдущие победы на турнире.
С тех пор ситуация не изменилась – деньги до сих пор не выплатили.
Министр финансов Нигерии Дорис Узока-Аните пообещала, что проблему успеют решить, объяснив задержку «обработкой операций в иностранной валюте».
- Нигерия должна сыграть с Алжиром в субботу, 10 января, в 19:00 мск.
Источник: The Athletic