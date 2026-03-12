Арбелоа прокомментировал разгром «Манчестер Сити»

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа высказался о победе над «Манчестер Сити» (3:0) в домашнем матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Лучше, чем вы ожидали. Рад, что «Бернабеу» и игроки получили удовольствие, они заслуживали такого вечера после всего, что пережили.

Очевидно, что извне мы получали сигналы о недоверии к этой команде и этим игрокам, но мы «Реал», нас никогда нельзя сбрасывать со счетов.

Мы очень хорошо знали, как играет «Сити», как играет Пеп, чего он всегда добивается. Мы закрыли пространство, перекрыли линии передач. Они пытаются заставить тебя выдвинуться вперед, а потом бьют в спину, но мы знали, что если будем терпеливы и заберемся к ним за спины, то сможем их уколоть.

Вальверде для меня – Хуанито XXI века, эталон. Все, чем должен быть игрок «Реала», олицетворяет Феде.

[О незабитом пенальти]. Мне понравилась реакция «Бернабеу», то, как Винисиусу аплодировали. Если кто и умеет вставать после ударов, так это он.

До выхода в следующий раунд еще далеко. Я сказал об этом футболистам: это не конец. Мы знаем, какая у «Ман Сити» команда и какой Пеп великий тренер. Уверен, в ответном матче от него опять будут сюрпризы», – сказал Арбелоа.