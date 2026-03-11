Игрок «Реала» оформил хет-трик в 1-м тайме матча с «Манчестер Сити»

В эти минуты проходит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Манчестер Сити».
После первого тайма «Реал» ведет со счетом 3:0. Хет-трик оформил полузащитник испанской команды Федерико Вальверде. Ворота «Сити» защищает итальянский голкипер Джанулиджи Доннарумма.
- «Реал» купил Вальверде у «Пеньяроля» в 2016 году за 5 миллионов евро. С тех пор Федерико находится в мадридском клубе, за исключением сезона-2017/18, когда спортсмена отдавали в аренду в «Депортиво».
- Всего у Вальверде 362 матча за «Реал», 38 забитых голов, 43 результативных паса.
- 27-летний уроженец Монтевидео стоит 120 миллионов евро. Вальверде готовится к чемпионату мира-2026.
