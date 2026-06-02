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Стали известны все участники Лиги чемпионов-2026/27

2 июня, 08:53

По итогам завершившихся национальных чемпионатов стали известны все участники Лиги чемпионов сезона-2026/27.

В турнире выступит 81 клуб.

В общем этапе сыграет 36 команд, 29 из которых уже известны. Еще 7 определятся по итогам четырех раундов квалификации, где команды разбиты на путь чемпионов и путь лиг, которые не пересекаются между собой. В общий этап выйдут 5 клубов из пути чемпионов и 2 из пути лиг.

Ниже представлены стадии, с которых команды начнут выступления, а также указаны пути, в которых будут играть участники квалификации.

Общий этап. «Арсенал», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Астон Вилла», «Ливерпуль» (все – Англия), «Интер», «Наполи», «Рома», «Комо» (все – Италия), «Барселона», «Реал», «Вильярреал», «Атлетико», «Бетис» (все – Испания), «Бавария», «Боруссия Д», «РБ Лейпциг», «Штутгарт» (все – Германия), «ПСЖ», «Ланс», «Лилль» (все – Франция), ПСВ, «Фейеноорд» (оба – Нидерланды), «Порту», «Спортинг» (оба – Португалия), «Брюгге» (Бельгия), «Славия» (Чехия), «Галатасарай» (Турция), «Шахтер» (Украина).

Раунд плей-офф. Путь чемпионов: «Викинг» (Норвегия), АЕК (Греция), ЛАСК (Австрия), «Селтик» (Шотландия).

3-й отборочный раунд. Путь лиг: «Лион» (Франция), НЕК (Нидерланды), «Юнион СЖ» (Бельгия), «Спарта» (Чехия), «Буде-Глимт» (Норвегия), «Олимпиакос» (Греция).

2-й отборочный раунд. Путь чемпионов: «Лех» (Польша), «Орхус» (Дания), «Тун» (Швейцария), «Хапоэль БШ» (Израиль), «Омония» (Кипр), «Мьеллбю» (Швеция), «Динамо Загреб» (Хорватия), «Црвена Звезда» (Сербия), «Слован Братислава» (Словакия), «Целе» (Словения). Путь лиг: «Фенербахче» (Турция), «Штурм» (Австрия), «Хартс» (Шотландия), «Гурник» (Польша).

1-й отборочный раунд. Путь чемпионов: «Дьер» (Венгрия), «Университатя Крайова» (Румыния), «Левски» (Болгария), «Сабах» (Азербайджан), «Шэмрок Роверс» (Ирландия), «Петрокуб» (Молдова), «Викингур Рейкьявик» (Исландия), «Борац Баня-Лука» (Босния и Герцеговина), «Арарат-Армения» (Армения), «Рига» (Латвия), «Дрита» (Косово), «КуПС» (Финляндия), «Кайрат» (Казахстан), «КИ Клаксвик» (Фарерские острова), «Флориана» (Мальта), «Ларн» (Северная Ирландия), «Кауно Жальгирис» (Литва), «Флора» (Эстония), «Эгнатия» (Албания), «Сутьеска» (Черногория), «Атерт Биссен» (Люксембург), ТНС (Уэльс), «Иберия 1999» (Грузия), «Вардар» (Северная Македония), «МЛ Витебск» (Беларусь), «Интер Эскальдес» (Андорра), «Линкольн Ред Импс» (Гибралтар), «Тре Фиори» (Сан-Марино).

  • Матчи отборочных раундов пройдут 7-8, 14-15, 21-22, 28-29 июля, 4-5, 11, 18-19 и 25-26 августа. Общий этап стартует 8-10 сентября.
  • Финал пройдет 5 июня 2027 года в Мадриде.

Участники Лиги Европы-2026/27

Участники Лиги конференций-2026/27

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Источник: «Бомбардир»
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