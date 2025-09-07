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Армения. Премьер-лига
Команды
Арарат-Армения
€ 5 млн
Арарат-Армения
Ереван
Армения. Премьер-лига
Сайт:
http://vk.com/fcararatmsk
Тренер:
Вардан Минасян
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«Арарат-Армения» – «Спарта»: кто победит в матче 1 тура Лиги Европы 2026/2027
Вчера, 08:25
Трансляция
«Арарат-Армения» – «Университатя»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Арарат-Армения» – «Университатя Крайова»: кто победит в матче плей-офф Лиги Европы 2026/2027
26 августа
Трансляция
«Университатя» – «Арарат-Армения»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026
20 августа
«Университатя» – «Арарат-Армения»: кто победит в матче плей-офф Лиги Европы 2026/2027
19 августа
Трансляция
«Целе» – «Арарат-Армения»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 августа 2026
11 августа
«Целе» – «Арарат-Армения»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов 2026
10 августа
Трансляция
«Арарат-Армения» – «Целе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 августа 2026
4 августа
«Арарат-Армения» – «Целе»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов 2026
3 августа
«Шэмрок Роверс» – «Арарат-Армения»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 июля 2026
28 июля
«Шэмрок Роверс» – «Арарат-Армения»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов 2026/2027
27 июля
Сперцяна призвали покинуть Россию
2025.09.07 15:39
5
Трансляция
«Спарта» – «Арарат-Армения»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 августа 2025
2025.08.07 19:50
«Спарта» – «Арарат-Армения»: прогноз и ставки на матч 7 августа 2025 с коэффициентом 1.65
2025.08.06 09:27
Чалов, Кокорин и еще 10 россиян заявлены на матчи 3-го отборочного раунда еврокубков
2025.08.05 13:40
«Арарат-Армения» – «Университатя Клуж»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 2.00
2025.07.23 08:27
Кокорин заявлен на 2-й отборочный раунд Лиги конференций
2025.07.22 13:30
Фото
«Балтика» подписала пятого новичка после возвращения в РПЛ
2025.06.16 09:57
Фото
«Балтика» подписала нигерийского бомбардира
2025.06.02 13:32
1
Прогноз на точный счет матча «Арарат-Армения» – «Арарат»: Высшая лига, 28 мая 2025
2025.05.27 11:31
Российский тренер потребовал извинений от УЕФА
2025.04.02 16:28
21
Байдачный – о возвращении российских команд в международные турниры: «Перед тварями не надо пресмыкаться никогда»
2025.01.09 13:50
30
Игнатьев сделал дубль в матче чемпионата Армении
2024.08.19 21:21
1
Гендиректор «Арарат-Армения»: «Мы готовы предложить Захаряну место в команде»
2023.06.19 12:27
Товарищеский матч. «Ростов» разгромил «Арарат-Армению» (3:0)
2023.02.18 12:06
Товарищеский матч. «Зенит» упустил победу над «Арарат-Арменией» (1:1)
2023.02.10 18:18
5
«Пари НН» собирается арендовать защитника сборной Армении
2023.01.10 19:00
Первый тренер Сперцяна рассказал, как игрок выбирал между сборными России и Армении
2022.08.05 15:40
«Арарат-Армения» объявил об уходе Гунько
2022.06.03 11:52
Гунько: «Контракт с «Араратом» не будет продлен. Есть желание работать в России»
2022.05.30 19:38
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