- 18 февраля
- 12:06 Товарищеский матч. «Ростов» разгромил «Арарат-Армению» (3:0)
- 10 февраля
- 18:18 Товарищеский матч. «Зенит» упустил победу над «Арарат-Арменией» (1:1) 6
- 10 января
- 19:00 «Пари НН» собирается арендовать защитника сборной Армении
- 5 августа 2022
- 15:40 Первый тренер Сперцяна рассказал, как игрок выбирал между сборными России и Армении
- 3 июня 2022
- 11:52 «Арарат-Армения» объявил об уходе Гунько
- 30 мая 2022
- 19:38 Гунько: «Контракт с «Араратом» не будет продлен. Есть желание работать в России»
- 12 февраля 2022
- 14:41 Гунько хочет пригласить в «Арарат-Армению» игроков «Спартака» 1
- 9 февраля 2022
- 20:09 Товарищеские матчи. «Ростов» проиграл «Хаугесунду», «Урал» – «Арарату-Армения» и другие результаты 1
- 15 июня 2021
- 00:21 Фото Экс-тренер «Спартака» и «Химок» Гунько возглавил «Арарат-Армению»
- 12 марта 2021
- 16:49 Карапетян: «Ситуация с «Тамбовом» – позор России» 7
- 4 февраля 2021
- 12:13 Товарищеский матч. «Зенит» разгромил «Арарат-Армению» благодаря дублю Малкома 4
- 24 января 2021
- 13:23 Sport24: Карапетян перейдет из «Тамбова» в «Арарат-Армения»
- 29 сентября 2020
- 20:27 УЕФА перенес матч «Арарат-Армения» – «Црвена Звезда» на Кипр
- 11 февраля 2020
- 14:14 Администратор «Уфы» заменил судью в матче с «Араратом»
- 16 октября 2019
- 23:35 «РБК-Спорт»: В Москве появится новый футбольный клуб «Москоу Сити» 20
- 16 апреля 2019
- 11:28 23-летний сын Сарсании стал спортивным директором московского «Арарата» 5
- 30 января 2019
- 18:59 Павлюченко сообщил, что не подписывал договор с «Араратом». Сегодня форвард провел за москвичей контрольную игру 3
- 27 мая 2018
- 14:06 Видео Главный тренер «Арарата» прочел свое стихотворение на пресс-конференции
- 19 мая 2018
- 22:40 «Ротор» останется в ФНЛ на следующий сезон 16
- 21:29 Московский «Арарат» со следующего сезона будет выступать в чемпионате Армении 17
- 29 апреля 2018
- 00:25 В «Арарате» опровергли переезд клуба в Армению: в следующем сезоне команда выступит в ФНЛ 3
- 28 апреля 2018
- 22:25 «Арарат» обеспечил себе путевку в ФНЛ на следующий сезон 7
- 13 апреля 2018
- 21:58 «Арарат» назначил шестого тренера по ходу сезона 16
- 19 марта 2018
- 08:07 Врач московского «Арарата» спас жизнь пассажиру на борту самолета 7
- 3 марта 2018
- 10:11 Лебеденко: «В «Арарате» мы создали отрыв в 13 очков, а потом нам сказали, что справятся без нас» 7
- 23 февраля 2018
- 11:15 21-летний голкипер пополнил состав «Анжи»
- 25 января 2018
- 06:52 Кузнецов сменил «Арарат» на «Ротор» 2
- 1 января 2018
- 16:40 В Армении появился клуб «Арарат Москва» 29
- 20 декабря 2017
- 08:35 Ребко: «Ушел из «Арарата», так как принято решение омолаживать команду» 2