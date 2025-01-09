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    • Байдачный – о возвращении российских команд в международные турниры: «Перед тварями не надо пресмыкаться никогда»

    Байдачный – о возвращении российских команд в международные турниры: «Перед тварями не надо пресмыкаться никогда»

    Экс-игрок сборной СССР Анатолий Байдачный высказал позицию по поводу возможного снятия санкций с российского футбола.

    Президент РФС Александр Дюков ожидает, что в 2025 году сборная России и клубы РПЛ вернутся в турниры ФИФА и УЕФА.

    «Я за то, чтобы не Россию вернули в международные соревнования, а чтобы Россия их всех вернула. Хватит уже пресмыкаться перед каждой *** [существом].

    Когда мы их разобьeм, что ничего не останется, тогда будем их возвращать. И европейцев, и всех. Перед тварями не надо пресмыкаться никогда. Мы их всегда били и будем бить!

    Будем устанавливать свои правила, хватит их прощать. Россия должна разрешать, будет кто-то где-то играть или нет.

    Я вообще не понимаю, как можно без флага на соревнования выходить. Не представляю, чтобы мы в СССР вышли без флага!

    Россия должна объединять и решать, кто будет выступать на международной арене. Мы должны просто победить, тогда всe разрешится.

    После Великой Отечественной же не было никаких препятствий», – заявил Байдачный.

    • Отстранение длится с февраля 2022 года.
    • Сборная России уже пропустила ЧМ-2022, Евро-2024 и два розыгрыша Лиги наций.

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    Источник: Legalbet

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    09.01.2025 13:50
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    Комментарии (18)
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    Александр-Каратеев-yandex
    1736421247
    "Перед тварями не надо пресмыкаться никогда" - верно сказано, в точку. А у нас к сожалению сейчас очень много таких пресмыкающихся, позорников.
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    FRZZ
    1736423674
    У старика совсем съехала крыша.
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    Борис34684
    1736424138
    Прав Байдачный как никогда, но у нас в стране много жополизов.
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    DeStar
    1736425852
    тут даже солоьвев поперхнулся наверное сидя у озера Комо
    Ответить
    rash1959
    1736427725
    Вот зачем в психушку пускают репортёров?
    Ответить
    Тинез Розоп
    1736430079
    А смысл, разобьём и никого не останется.? Снова сами с собой будем). А вот если пи.дю.лей отвесить? ...
    Ответить
    neim
    1736431128
    По больше бы таких мнений и на больших каналах ! И по меньше муси пуси, как хотят, где хотят так пусть и выступают. Так страну же представляем ! Не надо позориться перед всем миром. Честь и хвала Байдачным и им подобных людям !
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    VPERDIV SPARTAK
    1736434874
    Так вот и нужно было раньше наподдавать, действительно без гимна и без флага и молчок , вот и докатились до такого! Попробуй пиндосов оставь без флага, а они пакостят всю жизнь
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