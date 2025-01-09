Байдачный – о возвращении российских команд в международные турниры: «Перед тварями не надо пресмыкаться никогда»

Экс-игрок сборной СССР Анатолий Байдачный высказал позицию по поводу возможного снятия санкций с российского футбола.

Президент РФС Александр Дюков ожидает, что в 2025 году сборная России и клубы РПЛ вернутся в турниры ФИФА и УЕФА.

«Я за то, чтобы не Россию вернули в международные соревнования, а чтобы Россия их всех вернула. Хватит уже пресмыкаться перед каждой *** [существом].

Когда мы их разобьeм, что ничего не останется, тогда будем их возвращать. И европейцев, и всех. Перед тварями не надо пресмыкаться никогда. Мы их всегда били и будем бить!

Будем устанавливать свои правила, хватит их прощать. Россия должна разрешать, будет кто-то где-то играть или нет.

Я вообще не понимаю, как можно без флага на соревнования выходить. Не представляю, чтобы мы в СССР вышли без флага!

Россия должна объединять и решать, кто будет выступать на международной арене. Мы должны просто победить, тогда всe разрешится.

После Великой Отечественной же не было никаких препятствий», – заявил Байдачный.