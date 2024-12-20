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    • Дюков: «Ожидаю, что в 2025 году российские клубы и сборные вернутся в турниры ФИФА и УЕФА»

    Дюков: «Ожидаю, что в 2025 году российские клубы и сборные вернутся в турниры ФИФА и УЕФА»

    Президент РФС Александр Дюков дал позитивный прогноз насчет снятия санкций с российского футбола.

    – Как комментируете окончательное решение не включать нас в жеребьевку чемпионата мира? Мы видим, что пловцы выступили в нейтральном статусе. Есть ли перспективы, что все может поменяться?

    – Для того, чтобы мы приняли там участие, ФИФА и УЕФА должны были отменить их решение от февраля 2022 года. Они этого не сделали. Пока матчи отборочного этапа не начались, теоретическая возможность есть.

    В других видах спорта, индивидуальных, немного другой подход. Когда вы задавали вопрос относительно моих прогнозов по нашему возвращению, я говорил, что изменения произойдут в обозримое время.

    Я по‑прежнему сохраняю такие ожидания. В следующем году жду положительных изменений и возвращения наших сборных и клубов в официальные международные соревнования.

    – Главный тренер хоккейного СКА Роман Ротенберг сказал, что нужно дождаться избранного президента США Дональда Трампа. Вы согласны?

    – Это надо уточнить у Романа Борисовича. Я ожидаю, что в следующем году произойдут положительные изменения и наши сборные и клубы будут участвовать в официальных международных турнирах ФИФА и УЕФА.

    • Отстранение длится с февраля 2022 года.
    • Сборная России уже пропустила ЧМ-2022, Евро-2024 и два розыгрыша Лиги наций.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии (11)
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    Тинез Розоп
    1734708382
    Это уже традиция. Загадывать перед Н.Г несбыточные желания…
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    R_a_i_n
    1734708539
    Наивный Чукотский дяденька.
    Ответить
    Damir07
    1734708780
    Да ещё скажи что в деда мороза верите ))))
    Ответить
    Spartak_forv@
    1734708856
    Чиновники выполняют свою работу-чешут языком
    Ответить
    Мордаванин
    1734708967
    вашибы ожидания нашими бы проблемами да по лбу
    Ответить
    NewLife
    1734709136
    Ожидать не вредно)))
    Ответить
    nik55
    1734709211
    чучело проснись
    Ответить
    The only one
    1734710003
    его девичья фамилия не Мюнхгаузен?
    Ответить
    Интерес
    1734712802
    Профессиональный безответственный болтун.
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