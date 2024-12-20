Дюков: «Ожидаю, что в 2025 году российские клубы и сборные вернутся в турниры ФИФА и УЕФА»

Президент РФС Александр Дюков дал позитивный прогноз насчет снятия санкций с российского футбола.

– Как комментируете окончательное решение не включать нас в жеребьевку чемпионата мира? Мы видим, что пловцы выступили в нейтральном статусе. Есть ли перспективы, что все может поменяться?

– Для того, чтобы мы приняли там участие, ФИФА и УЕФА должны были отменить их решение от февраля 2022 года. Они этого не сделали. Пока матчи отборочного этапа не начались, теоретическая возможность есть.

В других видах спорта, индивидуальных, немного другой подход. Когда вы задавали вопрос относительно моих прогнозов по нашему возвращению, я говорил, что изменения произойдут в обозримое время.

Я по‑прежнему сохраняю такие ожидания. В следующем году жду положительных изменений и возвращения наших сборных и клубов в официальные международные соревнования.

– Главный тренер хоккейного СКА Роман Ротенберг сказал, что нужно дождаться избранного президента США Дональда Трампа. Вы согласны?

– Это надо уточнить у Романа Борисовича. Я ожидаю, что в следующем году произойдут положительные изменения и наши сборные и клубы будут участвовать в официальных международных турнирах ФИФА и УЕФА.