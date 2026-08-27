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  • «Арарат-Армения» – «Университатя»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026

«Арарат-Армения» – «Университатя»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026

27 августа, 17:57
Арарат-Армения
27.08.2026, четверг, 19:00
Лига Европы, 4 раунд
1 : 0
Завершен
Университатя
90+8' С. Лима
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арарат-Армения
98
Жоао Бравим
ВР
16
Эдгар Григорян
ЛЗ
3
Джуниор Хулио
ЦЗ
47
Александрос Малис
ЦЗ
43
Бруну Вильсон
ЦЗ
19
Карен Мурадян
ЦЗ
2
Уго Оливейра
ПАЗ
77
Артур Серобян
ЛВ
11
Зидан Банжаки
АП
70
Benny
ЦФ
91
Сандро Лима
ЦФ
Главный тренер
Вардан Минасян
Университатя
21
Лауренциу Попеску
ВР
11
Никусор Банку
ЛЗ
3
Александр Романчук
ЦЗ
24
Никола Стеванович
ЦЗ
6
Владимир Скрециу
ЦЗ
17
Карлос Мора
ПЗ
8
Тудор Балуцэ
ОП
23
Анзор Меквабишвили
ОП
20
Александру Чикелдэу
ЦП
10
Стефан Байарам
ПВ
9
Ассад Аль-Амлави
ЦФ
Главный тренер
Лауренциу Регекампф
Арарат-Армения
5
Луис Фелипе
ЦЗ
14
Bruno Pereira
ЦЗ
7
Жирайр Шагоян
ЛВ
25
Алиун Ндур
ЛВ
6
Michel Ayvazyan
ЦП
8
Juan Andres Balanta
ЦП
17
M. Carlier
ЦП
90
Paul Ayongo
ЦФ
1
Arman Nersesyan
ЦФ
20
A. Tera
ЦФ
95
Карлос Франса
ЦФ
9
Араик Елоян
ЦФ
Университатя
90
Рэзван Сава
ВР
1
Alexandru Maxim
ВР
31
Ronaldo Romario Webster
ЦЗ
4
Александру Крету
ЦП
18
Mihnea Radulescu
ЦП
23
Самуэль Телеш
ЦП
29
Luca Basceanu
ЦП
30
Давид Матей
ЦП
12
Мандей Этим
ЦФ
7
Стивен Нсимба
ЦФ
19
Эриберту Тавареш
ЦФ
3-3-2-2
98
Бравим
47
Малис
43
Вильсон
19
Мурадян
16
Григорян
3
Хулио
2
Оливейра
77
Серобян
11
Банжаки
91
Лима
70
3-4-1-1-1
21
Попеску
3
Романчук
24
Стеванович
6
Скрециу
17
Мора
8
Балуцэ
23
Меквабишвили
11
Банку
20
Чикелдэу
10
Байарам
9
Аль-Амлави
77
Серобян
8
8
77
Серобян
19
Мурадян
17
17
19
Мурадян
11
Банжаки
7
Шагоян
7
Шагоян
11
Банжаки
2
Оливейра
20
20
2
Оливейра
70
95
Франса
95
Франса
70
8
Балуцэ
23
Телеш
23
Телеш
8
Балуцэ
10
Байарам
12
Этим
12
Этим
10
Байарам
9
Аль-Амлави
7
Нсимба
7
Нсимба
9
Аль-Амлави
Остались в запасе
Арарат-Армения
Университатя
5
Луис Фелипе
ЦЗ
14
Bruno Pereira
ЦЗ
6
Michel Ayvazyan
ЦП
25
Алиун Ндур
ЛВ
90
Paul Ayongo
ЦФ
1
Arman Nersesyan
ЦФ
9
Араик Елоян
ЦФ
Главный тренер
Вардан Минасян
90
Рэзван Сава
ВР
1
Alexandru Maxim
ВР
31
Ronaldo Romario Webster
ЦЗ
4
Александру Крету
ЦП
18
Mihnea Radulescu
ЦП
29
Luca Basceanu
ЦП
30
Давид Матей
ЦП
19
Эриберту Тавареш
ЦФ
Главный тренер
Лауренциу Регекампф
Остались в запасе
5
Луис Фелипе
ЦЗ
14
Bruno Pereira
ЦЗ
6
Michel Ayvazyan
ЦП
25
Алиун Ндур
ЛВ
90
Paul Ayongo
ЦФ
1
Arman Nersesyan
ЦФ
9
Араик Елоян
ЦФ
Остались в запасе
90
Рэзван Сава
ВР
1
Alexandru Maxim
ВР
31
Ronaldo Romario Webster
ЦЗ
4
Александру Крету
ЦП
18
Mihnea Radulescu
ЦП
29
Luca Basceanu
ЦП
30
Давид Матей
ЦП
19
Эриберту Тавареш
ЦФ
Главный тренер
Вардан Минасян
Главный тренер
Лауренциу Регекампф
Статистика матча Арарат-Армения - Университатя
1
3
Удары в створ
2
7
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
3
7
Нарушения
8
13
Офсайды
3
3
Удары мимо ворот
2
11
Блокированные удары
1
4

Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Арарат-Армения» против «Университатя», 4 раунд плей-офф Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 августа в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Арарат-Армения» – «Университатя»

«Арарат-Армения» – «Университатя»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Университатя Арарат-Армения
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