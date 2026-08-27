27.08.2026, четверг, 19:00
Лига Европы, 4 раунд
Лига Европы, 4 раунд
1 : 0
Завершен
Составы команд
Арарат-Армения
Арарат-Армения
3-3-2-2
98
Бравим
47
Малис
43
Вильсон
19
Мурадян
16
Григорян
3
Хулио
2
Оливейра
77
Серобян
11
Банжаки
91
Лима
70
3-4-1-1-1
21
Попеску
3
Романчук
24
Стеванович
6
Скрециу
17
Мора
8
Балуцэ
23
Меквабишвили
11
Банку
20
Чикелдэу
10
Байарам
9
Аль-Амлави
77
Серобян
8
8
77
Серобян
19
Мурадян
17
17
19
Мурадян
11
Банжаки
7
Шагоян
7
Шагоян
11
Банжаки
2
Оливейра
20
20
2
Оливейра
70
95
Франса
95
Франса
70
8
Балуцэ
23
Телеш
23
Телеш
8
Балуцэ
10
Байарам
12
Этим
12
Этим
10
Байарам
9
Аль-Амлави
7
Нсимба
7
Нсимба
9
Аль-Амлави
Остались в запасе
Арарат-Армения
Университатя
5
Луис Фелипе
ЦЗ
14
Bruno Pereira
ЦЗ
6
Michel Ayvazyan
ЦП
25
Алиун Ндур
ЛВ
90
Paul Ayongo
ЦФ
1
Arman Nersesyan
ЦФ
9
Араик Елоян
ЦФ
Главный тренер
Вардан Минасян
90
Рэзван Сава
ВР
1
Alexandru Maxim
ВР
31
Ronaldo Romario Webster
ЦЗ
4
Александру Крету
ЦП
18
Mihnea Radulescu
ЦП
29
Luca Basceanu
ЦП
30
Давид Матей
ЦП
19
Эриберту Тавареш
ЦФ
Главный тренер
Лауренциу Регекампф
Остались в запасе
5
Луис Фелипе
ЦЗ
14
Bruno Pereira
ЦЗ
6
Michel Ayvazyan
ЦП
25
Алиун Ндур
ЛВ
90
Paul Ayongo
ЦФ
1
Arman Nersesyan
ЦФ
9
Араик Елоян
ЦФ
Остались в запасе
90
Рэзван Сава
ВР
1
Alexandru Maxim
ВР
31
Ronaldo Romario Webster
ЦЗ
4
Александру Крету
ЦП
18
Mihnea Radulescu
ЦП
29
Luca Basceanu
ЦП
30
Давид Матей
ЦП
19
Эриберту Тавареш
ЦФ
Главный тренер
Вардан Минасян
Главный тренер
Лауренциу Регекампф
Статистика матча Арарат-Армения - Университатя
1
3
Удары в створ
2
7
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
3
7
Нарушения
8
13
Офсайды
3
3
Удары мимо ворот
2
11
Блокированные удары
1
4
Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Арарат-Армения» против «Университатя», 4 раунд плей-офф Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 августа в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Арарат-Армения» – «Университатя»
- Матч будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»