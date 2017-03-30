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    Лауренциу Регекампф

    Тренер
    Имя Лауренциу
    Фамилия Регекампф
    Гражданство Румыния
    Дата рождения 19 сентября 1975
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    ФКСБ 6 4 2 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    21.07.2022 Сабуртало 1 : 0 ФКСБ
    28.07.2022 ФКСБ 4 : 2 Сабуртало
    03.08.2022 ДАК 1904 0 : 1 ФКСБ
    11.08.2022 ФКСБ 1 : 0 ДАК 1904
    18.08.2022 ФКСБ 1 : 2 Викинг
    25.08.2022 Викинг 1 : 3 ФКСБ
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