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Румыния. Лига I
Команды
Университатя
€ 34 млн
Университатя
Крайова
Румыния. Лига I
Стадион:
Спортивный комплекс Крайовы
Сайт:
http://www.fcuniversitatea.ro/
Тренер:
Лауренциу Регекампф
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Трансляция
«Арарат-Армения» – «Университатя»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Арарат-Армения» – «Университатя Крайова»: кто победит в матче плей-офф Лиги Европы 2026/2027
26 августа
Трансляция
«Университатя» – «Арарат-Армения»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026
20 августа
«Университатя» – «Арарат-Армения»: кто победит в матче плей-офф Лиги Европы 2026/2027
19 августа
«Университатя Крайова» – «КуПС»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы 2026/2027
12 августа
Трансляция
«КуПС» – «Университатя»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 августа 2026
6 августа
«КуПС» – «Университатя»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы 2026
5 августа
«Университатя» – «Левски»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов 2026/2027
28 июля
Трансляция
«Университатя» – «МЛ Витебск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 июля 2026
15 июля
«Университатя» – «МЛ Витебск»: кто победит в матче 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов 2026/2027
14 июля
Трансляция
«МЛ Витебск» – «Университатя»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 июля 2026
8 июля
«АЕК» – «Университатя»: прогноз и ставки на матч 18 декабря 2025 с коэффициентом 1.75
2025.12.17 08:56
«Университатя» – «Спарта»: прогноз и ставки на матч 11 декабря 2025 с коэффициентом 1.83
2025.12.10 10:26
«Университатя» – «Истанбул»: прогноз и ставки на матч 28 августа 2025 с коэффициентом 2.05
2025.08.27 09:03
«Крылья» заинтересовались нападающим из Румынии
2025.08.15 09:36
«Сараево» – «Университатя Крайова»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 1.85
2025.07.23 09:26
Фото
«Рубин» подписал игрока сборной Гондураса
2025.07.10 16:25
1
«Рубин» рассмотрит подписание игрока сборной Гондураса
2025.07.07 12:30
4
Шапи сделал ассист и реализовал послематчевый пенальти в дебютном матче за «Хапоэль»
2022.08.25 22:50
1
«Краснодар» продал форварда Ивана в «Университатю»
2019.08.27 18:43
2
Фото
В матче квалификации Лиги Европы в голову арбитра попала петарда
2019.08.01 22:47
Фото
Черчесов посетил матч «Оренбург» – «Университатя»
2019.06.22 21:54
3
Товарищеские матчи. «Ахмат» победил «Види», «Торпедо» разгромил старейший клуб мира
2019.06.22 19:49
1
Fanatik: форвард «Университати» Кольич летом может перейти в «Зенит»
2019.02.06 18:30
8
Лига Европы. «Милан», «Эвертон», «Марсель» и «Атлетик» прошли в следующий раунд
2017.08.03 23:38
3
Лига Европы. «Милан» с трудом обыграл в гостях «Университатю»
2017.07.27 22:51
10
Иван готов играть на любой позиции в «Краснодаре»
2017.07.20 11:44
6
«Краснодар» достиг договоренности с «Университатей» о переходе Ивана
2017.07.17 18:49
6
«Локомотив» и ЦСКА готовы арендовать форварда «Университати» Ивана
2017.06.19 09:32
10
Товарищеские матчи. «Зенит» уступил «Университате», «Копенгаген» разгромил «Амкар»
2016.06.30 20:50
5
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