Ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы между «Университатей Крайова» и «КуПС» пройдет 13 августа в Крайове на стадионе «Стадионул Ион Облеменко». Хозяева подходят к игре после ничьей в первом матче (1-1) и имеют преимущество за счет гостевого гола, при этом румынский клуб демонстрирует впечатляющую домашнюю форму – они не проигрывают в 11 из 13 последних матчей на своем поле. Гости из Финляндии, в свою очередь, также имеют серьезный аргумент: они не проигрывают в девяти из одиннадцати последних выездных матчей в Лиге Европы. Кто же сумеет пробиться в следующий раунд – хозяева, опирающиеся на мощную поддержку трибун, или гости, которые умеют добиваться результата на выезде?

Кто победит в матче

В пользу «Университати Крайова» говорит их феноменальная домашняя статистика. Хозяева не проигрывают в 11 из 13 последних матчей на своем поле, что свидетельствует о серьезной поддержке трибун и умении действовать в родных стенах. Атака румынского клуба стабильна: в среднем за последние пять игр они забивают 1,60 гола за матч. В первом матче «Университатя» добилась ничьей на выезде (1-1), что дает им преимущество за счет гостевого гола – теперь даже ничья 0-0 или 1-1 выведет их в следующий раунд. В чемпионате Румынии команда также выглядит достойно, несмотря на недавнее поражение от «Арджеша» (0-1). Однако защита румын вызывает серьезные опасения: они пропускают в пяти из семи последних матчей, а в среднем за последние пять игр пропускают 1,80 гола за матч. Это означает, что финны имеют все шансы забить на выезде, что может осложнить задачу хозяевам.

«КуПС» подходит к ответной игре с хорошими шансами на успех. Гости не проигрывают в девяти из одиннадцати последних выездных матчей в Лиге Европы, что говорит о том, что финский клуб умеет добиваться результата даже вдали от дома. Атака команды стабильна: в среднем за последние пять игр они забивают 1,20 гола, а в первом матче они сумели поразить ворота румынского клуба. Защита «КуПС» выглядит надежной – в среднем за последние пять игр они пропускают 1,00 гола. В чемпионате Финляндии команда также выступает уверенно, хотя в последних матчах у них случаются ничьи. Важно отметить, что в первом матче «КуПС» не уступил, а это значит, что им достаточно победы с любым счетом или ничьей с результатом 2-2 и выше для прохода в следующий раунд.

Сравнивая обе команды, можно отметить, что матч имеет все шансы стать напряженным. «Университатя» сильна дома и имеет преимущество за счет гостевого гола, но их защита уязвима. «КуПС» опасен на выезде и способен забить, что при проблемах румын в обороне выглядит реальным. С учетом того, что хозяевам достаточно ничьей 0-0 или 1-1, они могут играть осторожно, что может дать финнам шанс на успех. Тем не менее домашняя мощь «Университати» и гостевой гол дают румынскому клубу небольшое преимущество.

Форма и история личных встреч

В единственной официальной встрече между этими командами (первый матч 06.08.2026) была зафиксирована ничья 1-1 на поле «КуПС», что дает «Университате» преимущество за счет гостевого гола. Текущая форма команд показательна: хозяева сильны дома (не проигрывают в 11 из 13 матчей), а гости стабильны на выезде в Лиге Европы (не проигрывают в девяти из одиннадцати матчей). Обе команды регулярно забивают – «Университатя» отличается в большинстве домашних матчей, а «КуПС» забивает в трех последних встречах. При этом обе команды пропускают, что намекает на то, что гости могут отличиться на выезде и создать интригу.

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Университати Крайова». Хозяева обладают мощной домашней поддержкой (не проигрывают в 11 из 13 матчей на своем поле), имеют преимущество за счет гостевого гола и стабильно забивают (1,60 гола за матч). Гости, несмотря на хорошую выездную статистику в Лиге Европы, уступают в классе румынскому клубу и могут столкнуться с давлением на стадионе «Ион Облеменко». Ожидаем, что хозяева подтвердят свой статус фаворита и пройдут в следующий раунд. Ставка: победа «Университати Крайова» с форой (-1.5) с коэффициентом 2.17.

Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы между «Университатей Крайова» и «КуПС» состоится 13 августа 2026 года в Крайове на стадионе «Стадионул Ион Облеменко» и начнется в 20-00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на платформе Fonbet.