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Финляндия. Вейккауслига
Команды
КуПС
€ 5 млн
КуПС
Купио
Финляндия. Вейккауслига
Стадион:
Куопио
Тренер:
Яни Хонкаваара
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Таблица
«Шэмрок Роверс» – «КуПС»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
«Университатя Крайова» – «КуПС»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы 2026/2027
12 августа
Трансляция
«КуПС» – «Университатя»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 августа 2026
6 августа
«КуПС» – «Университатя»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы 2026
5 августа
Трансляция
«КуПС» – «Сабах»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 июля 2026
28 июля
«КуПС» – «Сабах»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов 2026/2027
27 июля
«КуПС» – «Лех»: прогноз и ставки на матч 19 февраля 2026 с коэффициентом 2.60
18 февраля
Итоги жеребьевки стыковых матчей Лиги конференций
16 января
Фото
Все участники плей-офф Лиги конференций и предварительная сетка игр на вылет
2025.12.19 10:46
Трансляция
«Кристал Пэлас» – «КуПС»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 декабря 2025
2025.12.18 21:50
«Кристал Пэлас» – «КуПС»: прогноз и ставки на матч 18 декабря 2025 с коэффициентом 1.55
2025.12.17 09:18
«КуПС» – «Слован»: прогноз и ставки на матч 6 ноября 2025 с коэффициентом 1.67
2025.11.05 11:24
Определился чемпион Финляндии
2025.11.04 14:14
1
КуПС – «Мидтьюлланн»: прогноз и ставки на матч 28 августа 2025 с коэффициентом 8.00
2025.08.28 08:16
ПАОК Чалова и Оздоева узнал соперника по плей-офф квалификации Лиги Европы
2025.08.15 00:36
Трансляция
«Кайрат» – «КуПС»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 июля 2025
2025.07.29 16:50
«Кайрат» – «КуПС»: прогноз и ставки на матч 29 июля 2025 с коэффициентом 2.00
2025.07.28 09:57
Трансляция
«КуПС» – «Кайрат»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 июля 2025
2025.07.22 16:50
«КуПС» – «Кайрат»: прогноз и ставки на матч 22 июля 2025 с коэффициентом 1.90
2025.07.21 09:33
«Милсами» – «КуПС»: прогноз на матч 15 июля с 66% вероятностью захода ставки
2025.07.14 14:30
Прогноз на точный счeт матча «Милсами» – «КуПС»: Лига чемпионов, 15 июля 2025
2025.07.14 12:45
КуПС – «Милсами»: прогноз на матч 8 июля с 65% вероятностью захода ставки
2025.07.07 12:14
Прогноз на точный счет матча КуПС – «Милсами»: Лига чемпионов, 8 июля 2025
2025.07.07 08:56
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