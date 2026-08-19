Матч плей-офф Лиги Конференций между ирландским «Шэмрок Роверс» и финским «КуПС» пройдет 20 августа 2026 года в Дублине на стадионе «Талла». Хозяева подходят к игре на фоне впечатляющей домашней серии – семь побед подряд на своем поле, однако их оборона в последнее время действует ненадежно. Гости демонстрируют сбалансированную игру, стабильно забивают и редко пропускают. Сможет ли «КуПС» прервать домашнюю гегемонию ирландцев, или «Шэмрок» продолжит свою победную поступь перед родными трибунами?

Кто победит в матче

«Шэмрок Роверс» является фаворитом благодаря домашнему фактору и атакующей мощи. Команда выиграла семь последних матчей на своем поле, а в пяти последних встречах в среднем забивает 1,80 гола за игру. В квалификации ирландцы прошли «Эгнатию»: дома победили 3:1 и 1:5 на выезде, хотя поражение в гостях вызывает вопросы к обороне. В последних матчах команда забивает в четырех играх подряд, но и пропускает в четырех из них – средний показатель пропущенных за последние пять матчей составляет 2,20 мяча. Эта уязвимость в защите может стать проблемой против организованного соперника.

«КуПС» подходит к матчу с более сбалансированными показателями: в пяти последних играх они забивают 1,20 гола и пропускают 1,00. Финны забивают в пяти матчах подряд, а в четырех из последних встреч их оборона пропускала. В еврокубках они прошли «Университатя Крайова», сыграв вничью 1:1 дома и уступив 1:2 в гостях, что в итоге привело к вылету из Лиги Европы и переходу в Лигу Конференций. Однако в чемпионате Финляндии «КуПС» выглядит стабильно: победы над «Лахти» (2:1) и «Гнистаном» (1:0), ничья с ТПС (1:1). Гостевые матчи у них получаются не всегда удачно, но они умеют забивать и редко пропускают много.

Итоговый вывод: встреча обещает быть открытой. «Шэмрок» дома практически непобедим и много забивает, но его оборона оставляет пространство для соперника. «КуПС» способен воспользоваться этой уязвимостью, однако вряд ли сумеет полностью нейтрализовать атакующий потенциал хозяев. С учетом домашней серии и поддержки трибун «Шэмрок Роверс» выглядит фаворитом, но его победа вряд ли будет легкой.

Форма и история личных встреч

Ранее «Шэмрок Роверс» и «КуПС» не встречались в официальных турнирах, поэтому прогноз строится исключительно на текущем состоянии. «Шэмрок» выиграл семь домашних матчей подряд, но его оборона пропускает в среднем более двух голов за игру. «КуПС» стабильно забивает и редко пропускает, что делает его опасным соперником на выезде. Однако домашняя мощь ирландцев и их умение забивать должны сыграть решающую роль.

Личные встречи Побед - 0 (0%) Ничьих - 1 (50%) Побед - 1 (50%) 1 Забитых мячей 2 0.5 В среднем за матч 1 Крупнейшая победа 1:0 Самый результативный матч Лига конференций, 4 раунд КуПС 1 : 0 Шэмрок Роверс Самая крупная ничья Лига конференций, 4 раунд Шэмрок Роверс 1 : 1 КуПС Лига конференций, 4 раунд КуПС 1 : 0 Шэмрок Роверс Лига конференций, 4 раунд Шэмрок Роверс 1 : 1 КуПС

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Шэмрок Роверс» в основное время. Домашняя серия из семи побед и атакующая стабильность делают ирландцев фаворитами, несмотря на проблемы в обороне. «КуПС» способен забить, но вряд ли сумеет устоять против давления хозяев на их поле. Рекомендуемая ставка – победа «Шэмрок Роверс» с коэффициентом 2. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч плей-офф Лиги Конференций между «Шэмрок Роверс» и «КуПС» состоится 20 августа 2026 года в Дублине на стадионе «Талла» и начнется в 22:00 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе БЕТСИТИ.