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«Шэмрок Роверс» – «КуПС»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027

19 августа 2026 11:21
Шэмрок Роверс - КуПС
20 авг. 2026, четверг 22:00 | Лига конференций, 4 раунд
Перейти в онлайн матча
2.00
Победа «Шэмрок Роверс»
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Матч плей-офф Лиги Конференций между ирландским «Шэмрок Роверс» и финским «КуПС» пройдет 20 августа 2026 года в Дублине на стадионе «Талла». Хозяева подходят к игре на фоне впечатляющей домашней серии – семь побед подряд на своем поле, однако их оборона в последнее время действует ненадежно. Гости демонстрируют сбалансированную игру, стабильно забивают и редко пропускают. Сможет ли «КуПС» прервать домашнюю гегемонию ирландцев, или «Шэмрок» продолжит свою победную поступь перед родными трибунами?

Кто победит в матче

«Шэмрок Роверс» является фаворитом благодаря домашнему фактору и атакующей мощи. Команда выиграла семь последних матчей на своем поле, а в пяти последних встречах в среднем забивает 1,80 гола за игру. В квалификации ирландцы прошли «Эгнатию»: дома победили 3:1 и 1:5 на выезде, хотя поражение в гостях вызывает вопросы к обороне. В последних матчах команда забивает в четырех играх подряд, но и пропускает в четырех из них – средний показатель пропущенных за последние пять матчей составляет 2,20 мяча. Эта уязвимость в защите может стать проблемой против организованного соперника.

«КуПС» подходит к матчу с более сбалансированными показателями: в пяти последних играх они забивают 1,20 гола и пропускают 1,00. Финны забивают в пяти матчах подряд, а в четырех из последних встреч их оборона пропускала. В еврокубках они прошли «Университатя Крайова», сыграв вничью 1:1 дома и уступив 1:2 в гостях, что в итоге привело к вылету из Лиги Европы и переходу в Лигу Конференций. Однако в чемпионате Финляндии «КуПС» выглядит стабильно: победы над «Лахти» (2:1) и «Гнистаном» (1:0), ничья с ТПС (1:1). Гостевые матчи у них получаются не всегда удачно, но они умеют забивать и редко пропускают много.

Итоговый вывод: встреча обещает быть открытой. «Шэмрок» дома практически непобедим и много забивает, но его оборона оставляет пространство для соперника. «КуПС» способен воспользоваться этой уязвимостью, однако вряд ли сумеет полностью нейтрализовать атакующий потенциал хозяев. С учетом домашней серии и поддержки трибун «Шэмрок Роверс» выглядит фаворитом, но его победа вряд ли будет легкой.

Форма и история личных встреч

Ранее «Шэмрок Роверс» и «КуПС» не встречались в официальных турнирах, поэтому прогноз строится исключительно на текущем состоянии. «Шэмрок» выиграл семь домашних матчей подряд, но его оборона пропускает в среднем более двух голов за игру. «КуПС» стабильно забивает и редко пропускает, что делает его опасным соперником на выезде. Однако домашняя мощь ирландцев и их умение забивать должны сыграть решающую роль.

Личные встречи
Побед - 0 (0%)
Ничьих - 1 (50%)
Побед - 1 (50%)
1
Забитых мячей
2
0.5
В среднем за матч
1
Крупнейшая победа
1:0
Самый результативный матч
Лига конференций, 4 раунд
КуПС
1 : 0
27.08.2026
Шэмрок Роверс
Самая крупная ничья
Лига конференций, 4 раунд
Шэмрок Роверс
1 : 1
20.08.2026
КуПС
Лига конференций, 4 раунд
КуПС
1 : 0
27.08.2026
Шэмрок Роверс
Лига конференций, 4 раунд
Шэмрок Роверс
1 : 1
20.08.2026
КуПС

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шэмрок Роверс
1
Эд МакГинти
ВР
3
Энда Стивенс
ЛЗ
4
Роберту Лопеш
ЦЗ
5
Ли Грейс
ЦЗ
22
Тунмисе Собовале
ПЗ
24
William Fitzgerald
ЦП
7
Дилан Уоттс
ЦП
8
Мэтт Хили
ЦП
29
Джек Бирн
ЦП
18
Jonathan Afolabi
ЦФ
10
Грэм Берк
ЦФ
Главный тренер
Стивен Брэдли
КуПС
1
Йоханнес Крайдль
ВР
25
Клинтон Антви
ЛЗ
28
Брахима Магасса
ЦЗ
4
Касим Нуху
ЦЗ
16
Томми Йюрю
ЦП
8
Петтери Пеннанен
ЦП
10
Валентин Гаск
ЦП
24
Боб Нии Арма
ЛФ
11
Хайме Морено
ЦФ
22
Saikou Touray
ЦФ
6
Саку Саволайнен
РФ
Главный тренер
Яни Хонкаваара
Шэмрок Роверс
41
Alex Noonan
ВР
25
Lee Steacy
ВР
9
Арон Грин
ЛЗ
27
Кори О'салливан
ЦЗ
17
Luke O'Regan
ЦЗ
26
John O'Sullivan
ЦП
14
Даниэль Мандрою
АП
19
Адам Бреннан
АП
11
Джейк Малрейни
ПВ
31
Michael Noonan
ЦФ
34
B. Mahon
ЦФ
27
Maleace Asamoah
ЦФ
КуПС
37
Kasperi Silen
ВР
23
Arttu Lötjönen
ЦЗ
30
Ricardo Araújo
ЦЗ
29
Аксели Пуукко
ПЗ
14
Samuel Pasanen
ЦП
13
Niilo Kujasalo
ЦП
17
Arttu Heinonen
ЦФ
33
Taneli Hämäläinen
ЦФ
12
Hemmo Riihimäki
ЦФ
9
Густав Энгвалль
ЦФ
20
Петр Пажишек
ЦФ
21
Джослин Луйе-Лутумба
РФ
4-4-2
1
МакГинти
3
Стивенс
4
Лопеш
5
Грейс
22
Собовале
24
8
Хили
29
Бирн
7
Уоттс
10
Берк
18
3-3-4
1
Крайдль
28
Магасса
4
Нуху
25
Антви
16
Йюрю
8
Пеннанен
10
Гаск
6
Саволайнен
22
11
Морено
24
Нии Арма
18
9
Грин
9
Грин
18
29
Бирн
14
Мандрою
14
Мандрою
29
Бирн
22
Собовале
19
Бреннан
19
Бреннан
22
Собовале
10
Берк
31
31
10
Берк
22
9
Энгвалль
9
Энгвалль
22
8
Пеннанен
20
Пажишек
20
Пажишек
8
Пеннанен
11
Морено
21
Луйе-Лутумба
21
Луйе-Лутумба
11
Морено
Остались в запасе
Шэмрок Роверс
КуПС
41
Alex Noonan
ВР
25
Lee Steacy
ВР
27
Кори О'салливан
ЦЗ
17
Luke O'Regan
ЦЗ
26
John O'Sullivan
ЦП
11
Джейк Малрейни
ПВ
34
B. Mahon
ЦФ
27
Maleace Asamoah
ЦФ
Главный тренер
Стивен Брэдли
37
Kasperi Silen
ВР
23
Arttu Lötjönen
ЦЗ
30
Ricardo Araújo
ЦЗ
29
Аксели Пуукко
ПЗ
14
Samuel Pasanen
ЦП
13
Niilo Kujasalo
ЦП
17
Arttu Heinonen
ЦФ
33
Taneli Hämäläinen
ЦФ
12
Hemmo Riihimäki
ЦФ
Главный тренер
Яни Хонкаваара
Остались в запасе
41
Alex Noonan
ВР
25
Lee Steacy
ВР
27
Кори О'салливан
ЦЗ
17
Luke O'Regan
ЦЗ
26
John O'Sullivan
ЦП
11
Джейк Малрейни
ПВ
34
B. Mahon
ЦФ
27
Maleace Asamoah
ЦФ
Остались в запасе
37
Kasperi Silen
ВР
23
Arttu Lötjönen
ЦЗ
30
Ricardo Araújo
ЦЗ
29
Аксели Пуукко
ПЗ
14
Samuel Pasanen
ЦП
13
Niilo Kujasalo
ЦП
17
Arttu Heinonen
ЦФ
33
Taneli Hämäläinen
ЦФ
12
Hemmo Riihimäki
ЦФ
Главный тренер
Стивен Брэдли
Главный тренер
Яни Хонкаваара

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Шэмрок Роверс» в основное время. Домашняя серия из семи побед и атакующая стабильность делают ирландцев фаворитами, несмотря на проблемы в обороне. «КуПС» способен забить, но вряд ли сумеет устоять против давления хозяев на их поле. Рекомендуемая ставка – победа «Шэмрок Роверс» с коэффициентом 2. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч плей-офф Лиги Конференций между «Шэмрок Роверс» и «КуПС» состоится 20 августа 2026 года в Дублине на стадионе «Талла» и начнется в 22:00 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе БЕТСИТИ.

«Шэмрок Роверс» – «КуПС»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027

2.00
Победа «Шэмрок Роверс»
Сделать ставку
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Автор: Рассказов Михаил
Лига конференций КуПС Шэмрок Роверс
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