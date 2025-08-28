В четверг, 28 августа, в ответном матче раунда плей-офф Лиги Европы сыграют финский КуПС и датский «Мидтьюлланн». Игра состоится в Куопио, начало – в 18:00 (мск).

Первый матч завершился со счетом 4:0 в пользу «Мидтьюлланна».

КуПС

Команда Симо Волакари в отборе к Лиге чемпионов прошла молдавский «Милсами», но затем проиграла «Кайрату». В 3-м раунде Лиги Европы КуПС обыграл латвийский РФШ (2:1, 1:0).

Последние результаты КуПС:

24.08.25 «Яро» – КуПС – 1:3 Высшая лига;

21.08.25 «Мидтьюлланн» – КуПС – 4:0 ЛЕ;

17.08.25 КуПС – «Интер» Турку – 2:1 Высшая лига.

«Мидтьюлланн»

«Мидтьюлланн» во 2-м отборочном раунде ЛЕ прошел шотландский «Хиберниан» (1:1, 2:1). В 3-м раунде подопечные Томаса Томасберга обыграли норвежский «Фредрикстад» (3:1, 2:0).

Предыдущие результаты «Мидтьюлланна»:

24.08.25 «Мидтьюлланн» – «Силькеборг» – 4:2 Высшая лига;

21.08.25 «Мидтьюлланн» – КуПС – 4:0 ЛЕ;

17.08.25 «Вайле» – КуПС – 0:2 Высшая лига.

Очная встреча

21.08.25 «Мидтьюлланн» – КуПС – 4:0 Лига Европы.

Прогноз на матч КуПС – «Мидтьюлланн»

Судьба противостояния была решена в 1-м матче. В ответной игре КуПС постарается сохранить лицо. Прогноз – счет 1:1 с коэффициентом 8.00.