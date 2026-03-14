15 марта в 24-м туре Первой лиги «Уфа» примет «Сокол». Это противостояние двух аутсайдеров, переживающих кризис и борющихся за выживание. Хозяева имеют историческое преимущество, но не могут выиграть, гости проваливают выезды, но стабильно забивают.

«Уфа»

Уфимцы занимают 16-е место в зоне вылета и переживают кризис, не выигрывая в 6 последних матчах и пропуская в 6 подряд. Команда демонстрирует слабую атаку – всего 1.00 гола в среднем за последние 5 игр и пропускает в 11 из 13 последних матчей (1.20 пропуска в среднем). Дилан Ортис с 6 голами – лидер атак. Важное преимущество – хозяева забивают «Соколу» в 3 последних очных встречах.

«Сокол»

Саратовцы занимают 17-е место и также переживают кризис, проигрывая в 3 последних матчах и не выигрывая в 7 последних выездных. Команда забивает в 5 последних матчах (1.20 гола в среднем за последние 5 игр) и демонстрирует стабильность в атаке. Владислав Шпитальный с 3 голами – лидер атак. Оборона «Сокола» нестабильна – пропуски в 3 последних матчах и 1.40 пропуска в среднем.

Факты о командах:

«Уфа»

Прогноз на матч «Уфа» – «Сокол»

Матч двух кризисных команд с равными шансами. «Уфа» имеет историческое преимущество, но не может выиграть. «Сокол» стабильно забивает, но проваливает выезды. Учитывая, что обе команды испытывают проблемы, наиболее вероятным исходом выглядит ничья с минимальным количеством голов.

