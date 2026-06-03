4 июня 2026 года в 19:00 сборные Словении и Кипра сыграют в товарищеском матче.
Словения
Словенцы – хозяева и явные фавориты. В товарищеских матчах команда чувствует себя уверенно: 8 из 9 последних встреч без поражений. Правда, атака хромает – всего 0.80 гола в среднем за 5 матчей. Зато дома Словения исторически не проигрывает Кипру уже 5 матчей подряд и регулярно забивает (8 из 10 последних встреч). Оборона – слабое место: пропускают в 4 последних матчах.
Кипр
Киприоты – аутсайдеры, но с характером. Команда пропускает в 8 последних товарищеских матчах подряд – защита дырявая. Однако в атаке киприоты стабильны: 1.80 гола за игру в среднем за 5 матчей. В личных встречах киприоты регулярно забивают словенцам – 4 матча подряд с голами. В гостях они способны удивить.
Факты о командах
Словения
- Не проигрывают в 8 из 9 последних товарищеских матчей
- За 5 матчей: 0.80 забито, 1.20 пропущено
- Пропускают в 4 последних матчах
- Не проигрывают Кипру дома в 5 последних встречах
- Забивают Кипру в 8 из 10 последних матчей
Кипр
- За 5 матчей: 1.80 забито, 1.80 пропущено
- Пропускают в 8 последних товарищеских матчах
- Забивают в 4 последних матчах
- Забивают Словении в 4 последних встречах
Прогноз на матч Словения – Кипр
Словения дома – фаворит, но их атака слабовата. Кипр много пропускает, но стабильно забивает. История подсказывает, что в очных встречах голы есть с обеих сторон. Должно быть весело.
Рекомендованные ставки
- Обе забьют – да – коэффициент 2.35
- Тотал голов больше 2.5