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Словения – Кипр: прогноз и ставки на матч 4 июня 2026 с коэффициентом 2.35

03 июня 2026 8:56
Словения - Кипр
04 июн. 2026, четверг 19:00 | Товарищеские матчи. Сборные
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2.35
Обе забьют – да
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4 июня 2026 года в 19:00 сборные Словении и Кипра сыграют в товарищеском матче.

Словения

Словенцы – хозяева и явные фавориты. В товарищеских матчах команда чувствует себя уверенно: 8 из 9 последних встреч без поражений. Правда, атака хромает – всего 0.80 гола в среднем за 5 матчей. Зато дома Словения исторически не проигрывает Кипру уже 5 матчей подряд и регулярно забивает (8 из 10 последних встреч). Оборона – слабое место: пропускают в 4 последних матчах.

Кипр

Киприоты – аутсайдеры, но с характером. Команда пропускает в 8 последних товарищеских матчах подряд – защита дырявая. Однако в атаке киприоты стабильны: 1.80 гола за игру в среднем за 5 матчей. В личных встречах киприоты регулярно забивают словенцам – 4 матча подряд с голами. В гостях они способны удивить.

Факты о командах

Словения

  • Не проигрывают в 8 из 9 последних товарищеских матчей
  • За 5 матчей: 0.80 забито, 1.20 пропущено
  • Пропускают в 4 последних матчах
  • Не проигрывают Кипру дома в 5 последних встречах
  • Забивают Кипру в 8 из 10 последних матчей

Кипр

  • За 5 матчей: 1.80 забито, 1.80 пропущено
  • Пропускают в 8 последних товарищеских матчах
  • Забивают в 4 последних матчах
  • Забивают Словении в 4 последних встречах

Прогноз на матч Словения – Кипр

Словения дома – фаворит, но их атака слабовата. Кипр много пропускает, но стабильно забивает. История подсказывает, что в очных встречах голы есть с обеих сторон. Должно быть весело.

Рекомендованные ставки

  • Обе забьют – да – коэффициент 2.35
  • Тотал голов больше 2.5

2.35
Обе забьют – да
Сделать ставку
Автор: Ланьков Роман
Товарищеские матчи. Сборные Кипр Словения
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