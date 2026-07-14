Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Англия – Аргентина: кто победит в матче 1/2 финала Чемпионата мира 2026

14 июля 2026 7:52
Англия - Аргентина
15 июл. 2026, среда 22:00 | Чемпионат мира, 1/2 финала
Перейти в онлайн матча
3.10
Победа Аргентины
Сделать ставку

Матч 1/2 финала Чемпионата мира между Англией и Аргентиной пройдет 15 июля 2026 года в Атланте на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум». Обе команды подходят к полуфиналу с впечатляющими победными сериями: англичане выиграли четыре последних матча, а аргентинцы – шесть. Действующие чемпионы мира пропускают в четырех последних встречах, но при этом забивают в среднем почти три гола за игру. Сможет ли английская оборона, которая пропускает меньше, сдержать атакующий шквал аргентинцев, или Лионель Месси и компания продолжат свое победное шествие и вновь выйдут в финал?

Кто победит в матче

Сборная Англии подходит к игре со сбалансированной статистикой: девять голов в пяти последних матчах (в среднем 1,8 за игру) и четыре пропущенных (0,8). Команда побеждает в четырех последних матчах на турнире, забивает в каждом из них, но пропускает в трех последних. Англичане уверенно прошли Норвегию (2:1) в четвертьфинале, а до этого обыграли Мексику (3:2), ДР Конго (2:1) и Панаму (2:0). Их игра строится на организованной обороне и быстрых переходах в атаку, но в очных встречах с Аргентиной у них нет явного преимущества – за последние пять матчей они одержали две победы при двух ничьих и одном поражении, включая поражение в серии пенальти на чемпионате мира 1998 года.

Аргентина подходит к игре с феноменальной атакующей мощью: 14 голов в пяти матчах (в среднем 2,8 за игру) и шесть пропущенных (1,2). Команда побеждает в шести последних матчах на турнире и забивает в каждом из них, но пропускает в четырех последних. Аргентинцы разгромили Швейцарию (3:1) в четвертьфинале, а до этого обыграли Египет (3:2), Кабо-Верде (3:2) и Иорданию (3:1). Их атака, возглавляемая опытными лидерами, способна вскрыть любую оборону, но пропущенные в четырех последних матчах указывают на уязвимость в защите. В очных встречах с Англией аргентинцы не уступают – одна победа, две ничьи и одно поражение в четырех последних матчах, включая победу в серии пенальти на чемпионате мира 1998 года.

Итоговый вывод: Аргентина имеет преимущество в атакующей мощи и длинной победной серии, тогда как Англия сильна в организации игры, но уступает в индивидуальном классе. Учитывая, что обе команды пропускают в последних матчах, а аргентинцы забивают больше, наиболее вероятным исходом выглядит победа Аргентины. Наш прогноз – победа Аргентины.

Форма и история личных встреч

Англия побеждает в четырех последних матчах и стабильно забивает, но Аргентина выиграла шесть встреч подряд и демонстрирует более высокую результативность. В очных встречах аргентинцы не уступают – одна победа, две ничьи и одно поражение в четырех последних матчах, включая победу в серии пенальти на чемпионате мира 1998 года. Это дает им психологическое преимущество перед этим решающим матчем.

Личные встречи
0% (0)
0% (0)
100% (1)
1
Забитых мячей
2
1
В среднем за матч
2
Крупнейшая победа
2:1
Самый результативный матч:  1:2
Чемпионат мира, 1/2 финала
Англия
1 : 2
15.07.2026
Аргентина

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Англия
1
Джордан Пикфорд
ВР
5
Джон Стоунз
ЦЗ
6
Марк Гехи
ЦЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
25
Джед Спенс
ПЗ
4
Деклан Райс
ОП
10
Джуд Беллингем
ЦП
8
Эллиот Андерсон
АП
17
Морган Роджерс
ЛВ
18
Энтони Гордон
ЛВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Аргентина
23
Эмилиано Мартинес
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
13
Кристиан Ромеро
ЦЗ
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
26
Науэль Молина
ПЗ
5
Леандро Паредес
ОП
24
Энцо Фернандес
ОП
20
Алексис Мак Аллистер
ЦП
17
Джулиано Симеоне
ЛВ
10
Лионель Месси
ПВ
9
Хулиан Альварес
ЦФ
Главный тренер
Лионель Скалони
Англия
23
Джеймс Траффорд
ВР
13
Дин Хендерсон
ВР
15
Дэн Берн
ЦЗ
12
Трево Чалоба
ЦЗ
2
Эзри Конса
ЦЗ
14
Джордан Хендерсон
ЦП
16
Кобби Мэйну
ЦП
3
Нико О'Райли
АП
21
Эберечи Эзе
АП
11
Маркус Рэшфорд
ЛВ
7
Букайо Сака
ПВ
20
Нони Мадуэке
ПВ
22
Айван Тони
ЦФ
19
Олли Уоткинс
ЦФ
Аргентина
1
Хуан Муссо
ВР
12
Херонимо Рульи
ВР
8
Валентин Барко
ЛЗ
25
Факундо Медина
ЦЗ
2
Маркос Сенеси
ЦЗ
19
Николас Отаменди
ЦЗ
4
Гонсало Монтиэль
ПЗ
7
Родриго Де Пауль
ЦП
14
Эсекьель Паласиос
ЦП
18
Нико Пас
ЦП
16
Тиаго Алмада
АП
11
Джовани Ло Чельсо
АП
15
Николас Гонсалес
ЛВ
22
Лаутаро Мартинес
ЦФ
21
Хосе Мануэль Лопес
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Пикфорд
24
Джеймс
5
Стоунз
6
Гехи
25
Спенс
4
Райс
10
Беллингем
18
Гордон
8
Андерсон
17
Роджерс
9
Кейн
4-2-1-2-1
23
Мартинес
26
Молина
13
Ромеро
6
Мартинес
3
Тальяфико
5
Паредес
24
Фернандес
20
Мак Аллистер
10
Месси
17
Симеоне
9
Альварес
24
Джеймс
15
Берн
15
Берн
24
Джеймс
18
Гордон
2
Конса
2
Конса
18
Гордон
4
Райс
3
О'Райли
3
О'Райли
4
Райс
25
Спенс
11
Рэшфорд
11
Рэшфорд
25
Спенс
5
Стоунз
22
Тони
22
Тони
5
Стоунз
6
Мартинес
19
Отаменди
19
Отаменди
6
Мартинес
26
Молина
4
Монтиэль
4
Монтиэль
26
Молина
17
Симеоне
7
Де Пауль
7
Де Пауль
17
Симеоне
5
Паредес
15
Гонсалес
15
Гонсалес
5
Паредес
3
Тальяфико
22
Мартинес
22
Мартинес
3
Тальяфико
Остались в запасе
Англия
Аргентина
23
Джеймс Траффорд
ВР
13
Дин Хендерсон
ВР
12
Трево Чалоба
ЦЗ
14
Джордан Хендерсон
ЦП
16
Кобби Мэйну
ЦП
21
Эберечи Эзе
АП
7
Букайо Сака
ПВ
20
Нони Мадуэке
ПВ
19
Олли Уоткинс
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
1
Хуан Муссо
ВР
12
Херонимо Рульи
ВР
8
Валентин Барко
ЛЗ
25
Факундо Медина
ЦЗ
2
Маркос Сенеси
ЦЗ
14
Эсекьель Паласиос
ЦП
18
Нико Пас
ЦП
16
Тиаго Алмада
АП
11
Джовани Ло Чельсо
АП
21
Хосе Мануэль Лопес
ЦФ
Главный тренер
Лионель Скалони
Остались в запасе
23
Джеймс Траффорд
ВР
13
Дин Хендерсон
ВР
12
Трево Чалоба
ЦЗ
14
Джордан Хендерсон
ЦП
16
Кобби Мэйну
ЦП
21
Эберечи Эзе
АП
7
Букайо Сака
ПВ
20
Нони Мадуэке
ПВ
19
Олли Уоткинс
ЦФ
Остались в запасе
1
Хуан Муссо
ВР
12
Херонимо Рульи
ВР
8
Валентин Барко
ЛЗ
25
Факундо Медина
ЦЗ
2
Маркос Сенеси
ЦЗ
14
Эсекьель Паласиос
ЦП
18
Нико Пас
ЦП
16
Тиаго Алмада
АП
11
Джовани Ло Чельсо
АП
21
Хосе Мануэль Лопес
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Главный тренер
Лионель Скалони

Прогноз на победителя

Аргентина демонстрирует феноменальную атакующую игру и более длительную победную серию, тогда как Англия уступает в индивидуальном классе, несмотря на организованную оборону. Учитывая разницу в атакующей мощи и историю личных встреч, победа Аргентины с разницей минимум в один мяч выглядит наиболее вероятным сценарием. Рекомендуемая ставка – победа Аргентины с коэффициентом 3,10. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 1/2 финала между Англией и Аргентиной состоится 15 июля 2026 года в Атланте на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» и начнется в 22:00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на каналах «Матч ТВ», «МАТЧ! Премьер» и «МАТЧ! Футбол 1».

Англия – Аргентина: кто победит в матче 1/2 финала Чемпионата мира 2026

3.10
Победа Аргентины
Сделать ставку
Автор: Бестужев Павел
Чемпионат мира Аргентина Англия
Другие прогнозы
18.07.2026
01:30
2.15
Бразилия. Серия А, 4 тур
Баия - Шапекоэнсе
победа «Баии» с форой (-1,5)
18.07.2026
02:00
1.95
Бразилия. Серия А, 19 тур
Мирассол - Гремио
Победа «Мирассола»
18.07.2026
02:00
4.20
Бразилия. Серия А, 19 тур
Флуминенсе - Брагантино
Победа «Брагантино»
18.07.2026
15:00
4.10
Казахстан. Премьер-лига, 18 тур
Окжетпес - Жетысу
победа «Жетысу»
18.07.2026
16:00
3.10
Казахстан. Премьер-лига, 18 тур
Женис - Улытау
Ничья
18.07.2026
16:00
2.30
Казахстан. Премьер-лига, 18 тур
Кызыл-Жар - Тобол
Победа «Тобола»
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+