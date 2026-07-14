Матч 1/2 финала Чемпионата мира между Англией и Аргентиной пройдет 15 июля 2026 года в Атланте на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум». Обе команды подходят к полуфиналу с впечатляющими победными сериями: англичане выиграли четыре последних матча, а аргентинцы – шесть. Действующие чемпионы мира пропускают в четырех последних встречах, но при этом забивают в среднем почти три гола за игру. Сможет ли английская оборона, которая пропускает меньше, сдержать атакующий шквал аргентинцев, или Лионель Месси и компания продолжат свое победное шествие и вновь выйдут в финал?

Кто победит в матче

Сборная Англии подходит к игре со сбалансированной статистикой: девять голов в пяти последних матчах (в среднем 1,8 за игру) и четыре пропущенных (0,8). Команда побеждает в четырех последних матчах на турнире, забивает в каждом из них, но пропускает в трех последних. Англичане уверенно прошли Норвегию (2:1) в четвертьфинале, а до этого обыграли Мексику (3:2), ДР Конго (2:1) и Панаму (2:0). Их игра строится на организованной обороне и быстрых переходах в атаку, но в очных встречах с Аргентиной у них нет явного преимущества – за последние пять матчей они одержали две победы при двух ничьих и одном поражении, включая поражение в серии пенальти на чемпионате мира 1998 года.

Аргентина подходит к игре с феноменальной атакующей мощью: 14 голов в пяти матчах (в среднем 2,8 за игру) и шесть пропущенных (1,2). Команда побеждает в шести последних матчах на турнире и забивает в каждом из них, но пропускает в четырех последних. Аргентинцы разгромили Швейцарию (3:1) в четвертьфинале, а до этого обыграли Египет (3:2), Кабо-Верде (3:2) и Иорданию (3:1). Их атака, возглавляемая опытными лидерами, способна вскрыть любую оборону, но пропущенные в четырех последних матчах указывают на уязвимость в защите. В очных встречах с Англией аргентинцы не уступают – одна победа, две ничьи и одно поражение в четырех последних матчах, включая победу в серии пенальти на чемпионате мира 1998 года.

Итоговый вывод: Аргентина имеет преимущество в атакующей мощи и длинной победной серии, тогда как Англия сильна в организации игры, но уступает в индивидуальном классе. Учитывая, что обе команды пропускают в последних матчах, а аргентинцы забивают больше, наиболее вероятным исходом выглядит победа Аргентины. Наш прогноз – победа Аргентины.

Форма и история личных встреч

Англия побеждает в четырех последних матчах и стабильно забивает, но Аргентина выиграла шесть встреч подряд и демонстрирует более высокую результативность. В очных встречах аргентинцы не уступают – одна победа, две ничьи и одно поражение в четырех последних матчах, включая победу в серии пенальти на чемпионате мира 1998 года. Это дает им психологическое преимущество перед этим решающим матчем.

Прогноз на победителя

Аргентина демонстрирует феноменальную атакующую игру и более длительную победную серию, тогда как Англия уступает в индивидуальном классе, несмотря на организованную оборону. Учитывая разницу в атакующей мощи и историю личных встреч, победа Аргентины с разницей минимум в один мяч выглядит наиболее вероятным сценарием. Рекомендуемая ставка – победа Аргентины с коэффициентом 3,10. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 1/2 финала между Англией и Аргентиной состоится 15 июля 2026 года в Атланте на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» и начнется в 22:00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на каналах «Матч ТВ», «МАТЧ! Премьер» и «МАТЧ! Футбол 1».