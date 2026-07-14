Ответный матч 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Университатя» и «МЛ Витебск» пройдет 15 июля 2026 года в Крайове на стадионе «Стадионул Ион Облеменко». Румынская команда уже сделала огромный шаг к следующему раунду, разгромив соперника в гостях со счетом 4:1, и теперь имеет колоссальное преимущество перед ответной игрой. Витебчанам предстоит совершить чудо, чтобы отыграть три гола на выезде, но сумеет ли белорусский клуб навязать борьбу фавориту и хотя бы достойно завершить еврокубковую кампанию, или «Университатя» уверенно доведет дело до победы и продолжит свой путь в Лиге чемпионов?

Кто победит в матче

«Университатя» подходит к ответному матчу в отличной форме: 10 голов в пяти последних играх (в среднем 2,0 за игру) и шесть пропущенных (1,2). Команда уверенно обыграла «МЛ Витебск» в первом матче (4:1) и подтвердила свой класс в недавнем матче за Суперкубок Румынии, где по пенальти одолела «Университатя Клуж». Румынский клуб обладает более высоким индивидуальным мастерством, и даже при возможной ротации состава из-за комфортного преимущества, их атакующий потенциал должен обеспечить победу в домашней встрече.

«МЛ Витебск», напротив, демонстрирует нестабильную игру: 14 голов в пяти последних матчах (в среднем 2,8 за игру), но при этом пропускает 12 (2,4). В первом матче белорусы пропустили четыре гола, что отражает слабость их обороны. В чемпионате Беларуси они забивают много, но на европейской арене уровень соперника выше, и их защита не выдерживает давления. Для того чтобы отыграть три гола в гостях, им нужно играть максимально агрессивно, что может привести к еще большему количеству пропущенных. Учитывая разницу в классе и преимущество хозяев, шансы на положительный результат для гостей минимальны.

Итоговый вывод: «Университатя» имеет подавляющее преимущество в классе и после победы 4:1 в первом матче находится в комфортной ситуации. Даже при возможной экономии сил румыны должны победить на своем поле, хотя крупного счета может не быть. Наш прогноз – победа «Университатя».

Форма и история личных встреч

«Университатя» выиграла первый матч со счетом 4:1, полностью переиграв соперника, и имеет все основания для победы и в ответной игре. «МЛ Витебск» много забивает в национальном чемпионате, но в еврокубках их оборона оказалась крайне уязвимой. Учитывая разницу в уровне и мотивацию, победа румынской команды выглядит наиболее вероятным исходом.

Прогноз на победителя

«Университатя» имеет подавляющее преимущество после победы 4:1 в первом матче и выступает на домашнем стадионе, тогда как «МЛ Витебск» нуждается в чуде, чтобы отыграть три гола. Учитывая разницу в классе и текущую форму, хозяева должны уверенно победить с разницей минимум в два мяча. Рекомендуемая ставка – победа «Университатя» с форой (-1,5) с коэффициентом 1.77. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Ответный матч 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Университатя» и «МЛ Витебск» состоится 15 июля 2026 года в Крайове на стадионе «Стадионул Ион Облеменко» и начнется в 20:30 по московскому времени. Матч будет транслировать «БЕТСИТИ».