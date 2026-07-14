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Университатя – МЛ Витебск: кто победит в матче 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов 2026/2027

14 июля 2026 8:00
Университатя - МЛ Витебск
15 июл. 2026, среда 20:30 | Лига чемпионов, 1 раунд
Перейти в онлайн матча
1.77
Победа «Университатя» с форой (-1,5)
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Ответный матч 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Университатя» и «МЛ Витебск» пройдет 15 июля 2026 года в Крайове на стадионе «Стадионул Ион Облеменко». Румынская команда уже сделала огромный шаг к следующему раунду, разгромив соперника в гостях со счетом 4:1, и теперь имеет колоссальное преимущество перед ответной игрой. Витебчанам предстоит совершить чудо, чтобы отыграть три гола на выезде, но сумеет ли белорусский клуб навязать борьбу фавориту и хотя бы достойно завершить еврокубковую кампанию, или «Университатя» уверенно доведет дело до победы и продолжит свой путь в Лиге чемпионов?

Кто победит в матче

«Университатя» подходит к ответному матчу в отличной форме: 10 голов в пяти последних играх (в среднем 2,0 за игру) и шесть пропущенных (1,2). Команда уверенно обыграла «МЛ Витебск» в первом матче (4:1) и подтвердила свой класс в недавнем матче за Суперкубок Румынии, где по пенальти одолела «Университатя Клуж». Румынский клуб обладает более высоким индивидуальным мастерством, и даже при возможной ротации состава из-за комфортного преимущества, их атакующий потенциал должен обеспечить победу в домашней встрече.

«МЛ Витебск», напротив, демонстрирует нестабильную игру: 14 голов в пяти последних матчах (в среднем 2,8 за игру), но при этом пропускает 12 (2,4). В первом матче белорусы пропустили четыре гола, что отражает слабость их обороны. В чемпионате Беларуси они забивают много, но на европейской арене уровень соперника выше, и их защита не выдерживает давления. Для того чтобы отыграть три гола в гостях, им нужно играть максимально агрессивно, что может привести к еще большему количеству пропущенных. Учитывая разницу в классе и преимущество хозяев, шансы на положительный результат для гостей минимальны.

Итоговый вывод: «Университатя» имеет подавляющее преимущество в классе и после победы 4:1 в первом матче находится в комфортной ситуации. Даже при возможной экономии сил румыны должны победить на своем поле, хотя крупного счета может не быть. Наш прогноз – победа «Университатя».

Форма и история личных встреч

«Университатя» выиграла первый матч со счетом 4:1, полностью переиграв соперника, и имеет все основания для победы и в ответной игре. «МЛ Витебск» много забивает в национальном чемпионате, но в еврокубках их оборона оказалась крайне уязвимой. Учитывая разницу в уровне и мотивацию, победа румынской команды выглядит наиболее вероятным исходом.

Личные встречи
100% (2)
0% (0)
0% (0)
5
Забитых мячей
1
2.5
В среднем за матч
0.5
4:1
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  1:4
Лига чемпионов, 1 раунд
Университатя
1 : 0
15.07.2026
МЛ Витебск
Лига чемпионов, 1 раунд
МЛ Витебск
1 : 4
08.07.2026
Университатя

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Университатя
21
Laurenţiu Popescu
ВР
3
Александр Романчук
ЦЗ
28
Адриан Рус
ЦЗ
15
Juraj Badelj
ЦЗ
17
Карлос Мора
ПЗ
8
Тудор Балуцэ
ОП
20
Александру Чикелдэу
ЦП
23
Самуэль Телеш
ЦП
10
Стефан Байарам
ПВ
9
Ассад Аль-Амлави
ЦФ
12
Мандей Этим
ЦФ
Главный тренер
Лауренциу Регекампф
МЛ Витебск
1
Павел Павлюченко
ВР
23
Сергей Баланович
ЛЗ
20
Захар Волков
ЦЗ
22
Ян Скибский
ЛП
15
Валерий Бочеров
ОП
55
Валерий Громыко
АП
27
Александар Месарович
АП
6
Кирилл Гоманов
АП
80
Артем Концевой
ЛВ
10
Денильо Клеонис
ПВ
12
R. Bosic
ЦФ
Главный тренер
Филипп Соколинский
Университатя
1
Alexandru Maxim
ВР
90
Рэзван Сава
ВР
11
Никусор Банку
ЛЗ
24
Nikola Stevanović
ЦЗ
6
Владимир Скрециу
ЦЗ
5
Анзор Меквабишвили
ОП
29
Luca Basceanu
ЦП
30
David Matei
ЦП
4
Александру Крету
ЦП
22
Симон Элисор
ЦФ
19
Эриберту Тавареш
ЦФ
7
Стивен Нсимба
ЦФ
МЛ Витебск
30
Павел Щербаченя
ВР
45
Илья Москаленчик
ЛЗ
8
Silas Gnaka
ЦЗ
3
Никита Баранок
ЦЗ
18
Владислав Жук
ЛВ
7
Тимур Иванов
ПВ
11
Шамар Николсон
ЦФ
4-1-2-1-2
21
3
Романчук
28
Рус
15
17
Мора
8
Балуцэ
20
Чикелдэу
23
Телеш
10
Байарам
12
Этим
9
Аль-Амлави
2-1-1-3-3
1
Павлюченко
20
Волков
23
Баланович
15
Бочеров
22
Скибский
10
Клеонис
6
Гоманов
80
Концевой
12
27
Месарович
55
Громыко
8
Балуцэ
11
Банку
11
Банку
8
Балуцэ
3
Романчук
24
24
3
Романчук
23
Телеш
5
Меквабишвили
5
Меквабишвили
23
Телеш
9
Аль-Амлави
22
Элисор
22
Элисор
9
Аль-Амлави
12
Этим
19
Тавареш
19
Тавареш
12
Этим
23
Баланович
45
Москаленчик
45
Москаленчик
23
Баланович
15
Бочеров
8
8
15
Бочеров
22
Скибский
18
Жук
18
Жук
22
Скибский
27
Месарович
7
Иванов
7
Иванов
27
Месарович
55
Громыко
11
Николсон
11
Николсон
55
Громыко
Остались в запасе
Университатя
МЛ Витебск
1
Alexandru Maxim
ВР
90
Рэзван Сава
ВР
6
Владимир Скрециу
ЦЗ
29
Luca Basceanu
ЦП
30
David Matei
ЦП
4
Александру Крету
ЦП
7
Стивен Нсимба
ЦФ
Главный тренер
Лауренциу Регекампф
30
Павел Щербаченя
ВР
3
Никита Баранок
ЦЗ
Главный тренер
Филипп Соколинский
Остались в запасе
1
Alexandru Maxim
ВР
90
Рэзван Сава
ВР
6
Владимир Скрециу
ЦЗ
29
Luca Basceanu
ЦП
30
David Matei
ЦП
4
Александру Крету
ЦП
7
Стивен Нсимба
ЦФ
Остались в запасе
30
Павел Щербаченя
ВР
3
Никита Баранок
ЦЗ
Главный тренер
Лауренциу Регекампф
Главный тренер
Филипп Соколинский

Прогноз на победителя

«Университатя» имеет подавляющее преимущество после победы 4:1 в первом матче и выступает на домашнем стадионе, тогда как «МЛ Витебск» нуждается в чуде, чтобы отыграть три гола. Учитывая разницу в классе и текущую форму, хозяева должны уверенно победить с разницей минимум в два мяча. Рекомендуемая ставка – победа «Университатя» с форой (-1,5) с коэффициентом 1.77. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Ответный матч 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Университатя» и «МЛ Витебск» состоится 15 июля 2026 года в Крайове на стадионе «Стадионул Ион Облеменко» и начнется в 20:30 по московскому времени. Матч будет транслировать «БЕТСИТИ».

Университатя – МЛ Витебск: кто победит в матче 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов 2026/2027

1.77
Победа «Университатя» с форой (-1,5)
Сделать ставку
Автор: Воронцов Егор
Лига чемпионов МЛ Витебск Университатя
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