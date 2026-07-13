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Франция – Испания: кто победит в матче 1/2 финала Чемпионата мира 2026

13 июля 2026 8:36
Франция - Испания
14 июл. 2026, вторник 22:00 | Чемпионат мира, 1/2 финала
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3.20
Ничья
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Матч 1/2 финала Чемпионата мира между Францией и Испанией пройдет 14 июля 2026 года в Арлингтоне на стадионе «AT&T Стэдиум». Обе команды подходят к полуфиналу в идеальной форме: французы выиграли шесть матчей подряд на турнире, не пропуская в трех последних, а испанцы победили в пяти последних встречах и также имеют надежную оборону. Кто же окажется сильнее в этом противостоянии двух грандов европейского футбола и выйдет в финал?

Кто победит в матче

Сборная Франции демонстрирует феноменальную результативность и надежность: 13 голов в пяти последних матчах (в среднем 2,6 за игру) при всего одном пропущенном. Команда выиграла все шесть матчей на турнире, забивая в каждом, а в трех последних не пропускала вовсе. Французы уверенно прошли Марокко (2:0) в четвертьфинале, а до этого разгромили Швецию, Норвегию, Ирак и Сенегал. Их атака, возглавляемая опытными лидерами, способна вскрыть любую оборону, а дисциплина в защите позволяет контролировать ход игры. Однако в очных встречах с Испанией у французов нет явного преимущества – за последние пять матчей они уступили трижды, включая поражение в полуфинале Евро-2024 (1:2).

Испания также находится на пике формы: 11 голов в пяти матчах (2,2 за игру) и всего один пропущенный. Команда победила в пяти последних матчах на турнире, забивая в каждом, а их оборона выглядит не менее солидно, чем у соперника. Испанцы обыграли Бельгию (2:1) в четвертьфинале, а на предыдущих стадиях разгромили Австрию, Португалию, Уругвай и Саудовскую Аравию. Их фирменный контроль мяча и позиционная игра позволяют минимизировать риски, а в личных встречах с Францией они имеют психологическое преимущество, выиграв три из последних пяти матчей, включая две последние встречи в 2024 и 2025 годах.

Итоговый вывод: Обе команды показывают высочайший уровень, имеют мощную атаку и почти непробиваемую оборону. Разница в классе минимальна, а в очных встречах преимущество на стороне Испании, но французы находятся на своей лучшей турнирной серии. Учитывая, что в плей-офф часто решает один момент, и обе сборные не склонны рисковать, наиболее вероятным исходом в основное время является ничья. Наш прогноз – ничья.

Форма и история личных встреч

Франция выиграла все шесть матчей на турнире, забивая в каждом и не пропуская в трех последних, а Испания победила в пяти последних встречах, имея аналогичную надежность в защите. В очных противостояниях испанцы чаще добиваются успеха – три победы в пяти последних матчах, включая победы в 2024 и 2025 годах. Однако текущая форма французов и их длинная победная серия делают этот полуфинал максимально равным, где любой исход возможен, но ничья выглядит наиболее вероятным сценарием.

Личные встречи
27% (3)
9% (1)
64% (7)
12
Забитых мячей
18
1.09
В среднем за матч
1.64
3:1
Крупнейшая победа
5:4
Самый результативный матч:  5:4
Самая крупная ничья:  1:1
Лига наций, 1/2 финала
Испания
5 : 4
05.06.2025
Франция
Чемпионат Европы, 1/2 финала
Испания
2 : 1
09.07.2024
Франция
Лига наций, Финал
Испания
1 : 2
10.10.2021
Франция
Товарищеские матчи. Сборные,
Франция
0 : 2
28.03.2017
Испания
Товарищеские матчи. Сборные,
Франция
1 : 0
04.09.2014
Испания
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа,
Франция
0 : 1
26.03.2013
Испания
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа,
Испания
1 : 1
16.10.2012
Франция
Чемпионат Европы, 1/4 финала
Испания
2 : 0
23.06.2012
Франция
Товарищеские матчи. Сборные,
Франция
0 : 2
03.03.2010
Испания
Товарищеские матчи,
Испания
1 : 0
06.02.2008
Франция
Чемпионат мира, 1/8 финала
Испания
1 : 3
27.06.2006
Франция
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Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Франция
16
Майк Меньян
ВР
3
Люка Динь
ЛЗ
4
Дайот Упамекано
ЦЗ
17
Вильям Салиба
ЦЗ
5
Жюль Кунде
ПЗ
7
Усман Дембеле
ЦП
11
Майкл Олисе
ЦП
20
Десир Дуэ
ЦП
6
Куадио Коне
ЦП
14
Адриан Рабьо
ЦП
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Испания
23
Унаи Симон
ВР
24
Марк Кукурелья
ЛЗ
22
Пау Кубарси
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
12
Педро Порро
ПЗ
19
Ламин Ямаль
ЦП
10
Дани Ольмо
ЦП
15
Алекс Баэна
ЦП
16
Родри
ЦП
8
Фабиан Руис
ЦП
21
Микель Оярсабаль
ЦФ
Главный тренер
Луис де ла Фуэнте
4-5-1
16
Меньян
3
Динь
4
Упамекано
17
Салиба
5
Кунде
11
Олисе
20
Дуэ
6
Коне
14
Рабьо
7
Дембеле
10
Мбаппе
4-5-1
23
Симон
12
Порро
22
Кубарси
14
Ляпорт
24
Кукурелья
19
Ямаль
15
Баэна
16
Родри
8
Руис
10
Ольмо
21
Оярсабаль
Остались в запасе
Франция
Испания
Главный тренер
Дидье Дешам
Главный тренер
Луис де ла Фуэнте
Главный тренер
Дидье Дешам
Главный тренер
Луис де ла Фуэнте

Прогноз на победителя

Франция и Испания демонстрируют идентичный уровень игры, имеют мощные атаки и надежную оборону, а их очные встречи в последнее время проходят в упорной борьбе. Учитывая, что обе команды не хотят рисковать в полуфинале, ничья в основное время выглядит наиболее вероятным исходом. Рекомендуемая ставка – ничья с коэффициентом 3,20. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 1/2 финала между Францией и Испанией состоится 14 июля 2026 года в Арлингтоне на стадионе «AT&T Стэдиум» и начнется в 22:00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на платформе «Кинопоиск».

Франция – Испания: Смотреть онлайн

3.20
Ничья
Сделать ставку
Автор: Бестужев Павел
Чемпионат мира Испания Франция
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14.07.2026
22:00
3.20
Чемпионат мира, 1/2 финала
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Ничья
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