Матч 1/2 финала Чемпионата мира между Францией и Испанией пройдет 14 июля 2026 года в Арлингтоне на стадионе «AT&T Стэдиум». Обе команды подходят к полуфиналу в идеальной форме: французы выиграли шесть матчей подряд на турнире, не пропуская в трех последних, а испанцы победили в пяти последних встречах и также имеют надежную оборону. Кто же окажется сильнее в этом противостоянии двух грандов европейского футбола и выйдет в финал?

Кто победит в матче

Сборная Франции демонстрирует феноменальную результативность и надежность: 13 голов в пяти последних матчах (в среднем 2,6 за игру) при всего одном пропущенном. Команда выиграла все шесть матчей на турнире, забивая в каждом, а в трех последних не пропускала вовсе. Французы уверенно прошли Марокко (2:0) в четвертьфинале, а до этого разгромили Швецию, Норвегию, Ирак и Сенегал. Их атака, возглавляемая опытными лидерами, способна вскрыть любую оборону, а дисциплина в защите позволяет контролировать ход игры. Однако в очных встречах с Испанией у французов нет явного преимущества – за последние пять матчей они уступили трижды, включая поражение в полуфинале Евро-2024 (1:2).

Испания также находится на пике формы: 11 голов в пяти матчах (2,2 за игру) и всего один пропущенный. Команда победила в пяти последних матчах на турнире, забивая в каждом, а их оборона выглядит не менее солидно, чем у соперника. Испанцы обыграли Бельгию (2:1) в четвертьфинале, а на предыдущих стадиях разгромили Австрию, Португалию, Уругвай и Саудовскую Аравию. Их фирменный контроль мяча и позиционная игра позволяют минимизировать риски, а в личных встречах с Францией они имеют психологическое преимущество, выиграв три из последних пяти матчей, включая две последние встречи в 2024 и 2025 годах.

Итоговый вывод: Обе команды показывают высочайший уровень, имеют мощную атаку и почти непробиваемую оборону. Разница в классе минимальна, а в очных встречах преимущество на стороне Испании, но французы находятся на своей лучшей турнирной серии. Учитывая, что в плей-офф часто решает один момент, и обе сборные не склонны рисковать, наиболее вероятным исходом в основное время является ничья. Наш прогноз – ничья.

Форма и история личных встреч

Франция выиграла все шесть матчей на турнире, забивая в каждом и не пропуская в трех последних, а Испания победила в пяти последних встречах, имея аналогичную надежность в защите. В очных противостояниях испанцы чаще добиваются успеха – три победы в пяти последних матчах, включая победы в 2024 и 2025 годах. Однако текущая форма французов и их длинная победная серия делают этот полуфинал максимально равным, где любой исход возможен, но ничья выглядит наиболее вероятным сценарием.

Прогноз на победителя

Франция и Испания демонстрируют идентичный уровень игры, имеют мощные атаки и надежную оборону, а их очные встречи в последнее время проходят в упорной борьбе. Учитывая, что обе команды не хотят рисковать в полуфинале, ничья в основное время выглядит наиболее вероятным исходом. Рекомендуемая ставка – ничья с коэффициентом 3,20. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 1/2 финала между Францией и Испанией состоится 14 июля 2026 года в Арлингтоне на стадионе «AT&T Стэдиум» и начнется в 22:00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на платформе «Кинопоиск».