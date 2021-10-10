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Расписание матчей
Лига наций
Испания - Франция
Испания - Франция: обзор матча 10 октября 2021
Испания
10.10.2021, воскресенье, 21:45
Лига наций, Финал
1 : 2
Завершен
Франция
64'
М. Оярсабаль
66'
К. Бензема
80'
К. Мбаппе
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Испания - Франция
90'
+2
Замена
Ж. Верету
️️️️
А. Гризманн
89'
Желтая карточка
К. Мбаппе
Желтая карточка
Э. Ляпорт
86'
Замена
П. Форнальс
️️️️
Родри
85'
Замена
М. Мерино
️️️️
Ф. Торрес
84'
80'
ГОЛ! 1:2!
К. Мбаппе
Пас отдал
Т. Эрнандес
79'
Замена
Л. Дюбуа
️️️️
Б. Павар
Замена
Коке
️️️️
Гави
75'
66'
ГОЛ! 1:1!
К. Бензема
Пас отдал
К. Мбаппе
ГОЛ! 1:0!
М. Оярсабаль
Пас отдал
С. Бускетс
64'
Замена
Й. Пино
️️️️
П. Сарабия
61'
55'
Желтая карточка
Ж. Кунде
47'
Желтая карточка
П. Погба
42'
Замена
Д. Упамекано
️️️️
Р. Варан
41'
Травма
Р. Варан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Испания
23
Унаи Симон
ВР
17
Маркос Алонсо
ЛЗ
4
Эрик Гарсия
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
2
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
16
Родри
ОП
9
Гави
ЦП
7
Ферран Торрес
ПВ
21
Микель Оярсабаль
ЛФ
17
Пабло Сарабия
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Франция
1
Уго Льорис
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
5
Жюль Кунде
ЦЗ
4
Рафаэль Варан
ЦЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
15
Бенжамен Павар
ПАЗ
8
Орельен Чуамени
ОП
6
Поль Погба
ЦП
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
19
Карим Бензема
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Испания
1
Давид Де Хеа
ВР
23
Роберт Санчес
ВР
14
Серхио Регилон
ЛЗ
4
Иньиго Мартинес
ЦЗ
4
Пау Торрес
ЦЗ
12
Педро Порро
ПЗ
22
Брайан Хиль
ЛВ
10
Серджи Роберто
ЦП
6
Микель Мерино
ЦП
8
Коке
ЦП
17
Пабло Форнальс
АП
11
Йереми Пино
ПВ
Франция
16
Бенуа Костиль
ВР
16
Майк Меньян
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
4
Дайот Упамекано
ЦЗ
24
Лео Дюбуа
ПЗ
20
Мусса Диаби
ЛВ
15
Жордан Верету
ЦП
6
Маттео Гендузи
ЦП
11
Антони Марсьяль
ЦФ
22
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
4-2-1-1-2
23
Симон
17
Алонсо
4
Гарсия
14
Ляпорт
2
Аспиликуэта
5
Бускетс
16
Родри
9
Гави
7
Торрес
21
Оярсабаль
17
Сарабия
4-2-1-3
1
Льорис
5
Кунде
4
Варан
3
Кимпембе
19
Эрнандес
15
Павар
8
Чуамени
6
Погба
7
Гризманн
19
Бензема
10
Мбаппе
7
Торрес
6
Мерино
6
Мерино
7
Торрес
9
Гави
8
Коке
8
Коке
9
Гави
16
Родри
17
Форнальс
17
Форнальс
16
Родри
17
Сарабия
11
Пино
11
Пино
17
Сарабия
4
Варан
4
Упамекано
4
Упамекано
4
Варан
15
Павар
24
Дюбуа
24
Дюбуа
15
Павар
7
Гризманн
15
Верету
15
Верету
7
Гризманн
Остались в запасе
Испания
Франция
12
Педро Порро
ПЗ
10
Серджи Роберто
ЦП
1
Давид Де Хеа
ВР
23
Роберт Санчес
ВР
14
Серхио Регилон
ЛЗ
4
Иньиго Мартинес
ЦЗ
4
Пау Торрес
ЦЗ
22
Брайан Хиль
ЛВ
Главный тренер
Луис Энрике
16
Бенуа Костиль
ВР
16
Майк Меньян
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
6
Маттео Гендузи
ЦП
20
Мусса Диаби
ЛВ
11
Антони Марсьяль
ЦФ
22
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Остались в запасе
12
Педро Порро
ПЗ
10
Серджи Роберто
ЦП
1
Давид Де Хеа
ВР
23
Роберт Санчес
ВР
14
Серхио Регилон
ЛЗ
4
Иньиго Мартинес
ЦЗ
4
Пау Торрес
ЦЗ
22
Брайан Хиль
ЛВ
Остались в запасе
16
Бенуа Костиль
ВР
16
Майк Меньян
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
6
Маттео Гендузи
ЦП
20
Мусса Диаби
ЛВ
11
Антони Марсьяль
ЦФ
22
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Главный тренер
Дидье Дешам
Статистика матча Испания - Франция
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Испания
Лига наций, 1/4 финала
Испания
- : -
25.03.2027
Франция
Лига наций, 6 тур
Испания
2 : 3
15.11.2026
Англия
Лига наций, 5 тур
Чехия
0 : 2
12.11.2026
Испания
Лига наций, 4 тур
Хорватия
1 : 2
06.10.2026
Испания
Лига наций, 3 тур
Испания
3 : 1
03.10.2026
Чехия
Лига наций, 2 тур
Испания
4 : 1
29.09.2026
Хорватия
Франция
Лига наций, 1/4 финала
Испания
- : -
25.03.2027
Франция
Лига наций, 6 тур
Франция
2 : 1
15.11.2026
Турция
Лига наций, 5 тур
Италия
3 : 1
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Франция
4 : 1
05.10.2026
Бельгия
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
Бельгия
0 : 1
28.09.2026
Франция
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Тэйлор
(Манчестер)
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
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