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Преснел Кимпембе
Преснел Кимпембе
Завершил карьеру
13 августа 1995 (31), Бомон-сюр-Уаз
#3 | Защитник
184 см | 70 кг
Франция
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Фото
Кимпембе перешел из «ПСЖ» в катарский клуб
2025.09.07 17:47
Только 2 игрока осталось в «ПСЖ» с момента последнего финала ЛЧ для парижан
2025.05.08 09:05
Названы самые высокооплачиваемые футболисты Лиги 1 – все из «ПСЖ»
2025.03.27 01:17
Фото
«ПСЖ» продлил контракт с защитником, который не играет с февраля
2023.12.21 10:20
Мбаппе не общается в «ПСЖ» с четырьмя футболистами
2023.03.10 17:03
7
Защитник «ПСЖ» выбыл до конца сезона
2023.02.27 07:56
1
«Интер» может усилиться защитником «ПСЖ»
2023.01.26 23:41
Фото
Канте, Погба, Ройс, Вернер – в сборной пропускающих ЧМ-2022 из-за травм от The Guardian
2022.11.17 11:32
1
Кимпембе пропустит ЧМ-2022. Вместо него в сборную Франции вызван одноклубник Головина
2022.11.14 13:24
3
Основной защитник «ПСЖ» выбыл из-за травмы минимум на месяц
2022.09.12 07:33
Тухель летом просил руководство «Челси» подписать четырех игроков. Клуб не купил ни одного
2022.09.09 16:16
3
Фото
Верратти получил локтем в лицо во время празднования гола в ворота «Ювентуса»
2022.09.07 07:51
2
«Челси» выбирает между тремя защитниками после срыва трансфера Кунде
2022.07.30 10:18
«ПСЖ» хочет купить защитника «Спортинга» на замену Кимпембе
2022.07.18 09:46
«ПСЖ» хочет продать 11 футболистов
2022.07.11 07:24
«ПСЖ» назвал цену на Кимпембе. На него претендуют «Челси» и «Ювентус»
2022.07.01 13:38
«Челси» рассматривает трех центральных защитников
2022.06.10 14:08
«Челси» хочет подписать 3 защитников и опорника, в шорт-листе клуба – 7 игроков
2022.05.19 20:43
1
«Челси», «Тоттенхэм» и «Ньюкасл» интересуются Кимпембе
2022.02.19 10:53
Кимпембе: «В «ПСЖ» мы учимся каждый день у таких игроков, как Месси»
2022.02.15 12:19
Пепе, Саншеш, Роналду – в основе Португалии на игру с Францией; Кимпембе, Кунде, Толиссо выйдут у чемпионов мира
2021.06.23 21:25
1
Кимпембе могут дисквалифицировать на десять матчей. Он назвал игроков «Ренна» «кучкой педиков»
2021.05.10 18:59
9
Кимпембе, Баккер, Паредес – в основе «ПСЖ» на игру с «Манчестер Сити»; Гюндоган, Фоден, Марез выйдут у англичан
2021.04.28 20:59
«ПСЖ» рассказал о травмах Неймара, Мбаппе и Кимпембе
2020.12.22 16:57
Кимпембе извинился перед Тухелем за оскорбления своего брата
2020.02.20 06:41
2
Брат игрока «ПСЖ» Кимпембе: «Тухель, ты грязный сын шлюхи»
2020.02.19 21:10
24
«Кто ты, чтобы говорить со мной?» Неймар и Дракслер поссорились в раздевалке «ПСЖ»
2019.05.07 23:11
9
Видео
Жиру и Кимпембе озвучат Зеленого Гоблина и Скорпиона во французской версии нового мультфильма о Человеке-пауке
2018.11.13 17:29
Кимпембе: «Контракт с «ПСЖ»? Хочу оставаться в одном клубе, как Рамос или Мальдини»
2018.08.23 23:33
6
14 из 23-х игроков в чемпионской заявке Франции – выходцы из стран Африки
2018.07.15 23:25
18
1
2
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