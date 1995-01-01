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    «Челси», «Тоттенхэм» и «Ньюкасл» интересуются Кимпембе

    Центральный защитник «ПСЖ» Преснел Кимпембе может продолжить карьеру в АПЛ.

    На 26-летнего футболиста претендуют «Челси», «Тоттенхэм» и «Ньюкасл».

    Если Кимпембе сменит команду, то парижане собираются заменить его Калиду Кулибали из «Наполи».

    • Рыночная стоимость француза – 40 миллионов евро.
    • В этом сезоне Кимпембе забил 2 гола и сделал 1 ассист в 29 матчах.

    Кимпембе: «В «ПСЖ» мы учимся каждый день у таких игроков, как Месси»

    Пепе, Саншеш, Роналду – в основе Португалии на игру с Францией; Кимпембе, Кунде, Толиссо выйдут у чемпионов мира

    Кимпембе могут дисквалифицировать на десять матчей. Он назвал игроков «Ренна» «кучкой педиков»

    Источник: Get French Football News

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