«Челси», «Тоттенхэм» и «Ньюкасл» интересуются Кимпембе

Центральный защитник «ПСЖ» Преснел Кимпембе может продолжить карьеру в АПЛ.

На 26-летнего футболиста претендуют «Челси», «Тоттенхэм» и «Ньюкасл».

Если Кимпембе сменит команду, то парижане собираются заменить его Калиду Кулибали из «Наполи».

Рыночная стоимость француза – 40 миллионов евро.

В этом сезоне Кимпембе забил 2 гола и сделал 1 ассист в 29 матчах.

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